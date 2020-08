En Vendée, les garagistes ne veulent pas du masque au travail

A partir de ce mardi 1er septembre, les salariés seront obligés de porter le masque dans leur entreprise, toute la journée dans les espaces clos et partagés. Derrière cette mesure générale, le protocole envoyé lundi après midi aux syndicats et au patronat avant sa publication officielle prévoit des dérogations pour retirer son masque temporairement.

Ce sera par exemple en fonction des départements, selon qu'ils sont en zone verte, orange ou rouge. Quand le port du masque est trop contraignant, il sera possible de s'en passer, moyennant l’aération des locaux ou la mise en place d'écrans de protection.

De la souplesse, c'est précisément ce que demandent notamment les garagistes... Au garage Bréthomé de Dompierre-sur-Yon, en Vendée, le mécanicien Romain Lhermitte estime que porter un masque est impossible : "surtout, en été, il faut chaud. En plus, nous, on va le salir très vite. Il faudra le changer très souvent". "On préfère essayer de respecter la distanciation" dit de son coté l'apprenti Quentin Fournier.

La distanciation, les visières, et surtout l’aération, ça c'est faisable, dit le patron du garage, Pascal Brethomé. Il est le président régional du Conseil national des professions de l'automobile ( CNPA) : "on va encore s'organiser différemment dans nos ateliers. On va essayer de mettre des postes fixes pour chaque salariés. Quand un salariés aura besoin d'un coup de main, là, on mettra des masques".

C'est la solution proposée par le gouvernement, mais à deux conditions : que le masque soit remplacé par une visière, et seulement s'il y a peu de personnes dans l'atelier.