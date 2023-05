En Vendée, une usine de ciment tente de réconcilier économie et écologie

Accélérer" la "réindustrialisation" de la France. Le sujet est ce mardi sur la table du conseil des ministres avec la présentation d'un projet de loi sur l'industrie verte. En Vendée, près de La Roche-sur-Yon, à Bournezeau, au bord de l'autoroute A83, s'élève une tour blanche et rouge de 70 mètres de haut. Hoffmann Green veut y devenir un modèle de production de ciment décarboné. L'usine fonctionne sans clincker et rejette cinq fois moins de CO2 que du ciment classique.

"On ne pollue pas, il n'y a pas de clincker", le directeur d'exploitation

"Dans cette usine-là, vous ne voyez pas de cheminée, pas de four. On ne pollue pas, il n'y a pas de clinker, explique le directeur d'exploitation Stéphane Pierronnet, nos nouvelles matières premières sont des coproduits, des déchets d'autres entreprises qui nous permettent de fabriquer nos propres ciments". Il s'agit principalement des "laitiers de sidérurgie" -déchets de la fabrication de l'acier- des "boues d'argile" récupérées dans des carrières, et du "gypse" contenu dans les plaques de plâtre issues de la déconstruction de bâtiments.

Chaque année, 250.000 tonnes de ciment bas-carbone devraient sortir du site vendéen. C'est peu par rapport aux 18 millions de tonnes consommées chaque année en France, mais c'est un début de révolution pour ce secteur. "Comme toute innovation, ça coûte de 30 à 40 % plus cher. Mais par contre, pour utiliser un produit qui fait du bien à la planète", ajoute Julien Blanchard président du directoire d'Hoffmann Green. En raison des quotas de CO2 qui deviendront bientôt payants pour les cimentiers, l'entreprise espère un croisement des courbes de prix dès 2027.

