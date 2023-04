Après une pause hivernale c'est l'heure de la réouverture pour le parc d'attraction Walygator à Maizières-lès-Metz. Le parc s'est refait une petite beauté pendant l'hiver avec une révision des manèges et un peu de peinture. Ce samedi, les passionnés de sensations fortes étaient présents dès l'ouverture du parc.

On attendait ça avec impatience, je suis fan des manèges à sensation, j'adore l'adrénaline !", confie Lina, venue avec trois copines. Pendant qu'elles enchaînent les tours de bateau pirate, d'autres courent direction les bûches : "On s'attend pas à être aussi mouillé ! heureusement qu'il fait beau", raconte Eric.

Des nouveautés pour la saison

Le parc espère battre un record de fréquentation et dépasser les 320 000 visiteurs de l'année dernière. Notamment grâce à deux nouveautés : le village des explorateurs et un spectacle, The Battle, à retrouver d'ici quelques semaines. Le parc recherche encore des saisonniers à embaucher avant la haute saison : pour la restauration, les sanitaires mais aussi des mécaniciens pour la maintenance des manèges.

Face à l'augmentation du prix de l'énergie le parc a été contraint d'augmenter le tarif d'entrée du parc de deux euros. Il faut désormais compter 31 euros l'entrée pour un adulte et 26 euros pour les enfants de moins de 11 ans.