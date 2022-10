EN VIDÉO - Ouverte il y a quelques mois à Nantes, la halte de nuit pour femmes sature

Sur la porte rouge, un message est inscrit sur une feuille blanche : "complet pour ce soir". Cette porte, c'est celle de la halte de nuit pour femmes, la seule à Nantes. Le foyer Saint-Martin, dans le quartier du Bas-Chantenay, a ouvert en avril 2022. Et depuis, chaque soir, en moyenne 25 femmes sans-abris s'y présentent dans l'espoir de trouver un refuge quelques heures, loin des risques d'agression qu'elles courent la nuit dans la rue. Or, il n'y a que quinze places.

"C'est la roulette russe !"

À 46 ans, Maryline s'est retrouvée sans domicile après avoir quitté son conjoint violent. "C'est la roulette russe !, lâche-t-elle. C'est oui ou c'est non. Et si c'est non, on n'a pas de solution."

Cette nuit-là, Maryline est à l'abri. Mais une dizaine d'autres femmes restent à la porte, faute de place à la halte de nuit. Certaines sont redirigées vers la halte de nuit mixte des 5 ponts, structure de l'île de Nantes complète chaque soir, ou vers le 115 qui sature lui aussi. Les moins chanceuses passeront la nuit dans la rue.

"C'est insupportable"

"C'est insupportable pour moi, et c'est encore plus insupportable pour les personnes des équipes qui doivent faire le tri, martèle le directeur de l'association Les Eaux Vives Emmaüs de Nantes, Pascal Dutronc. Et je peux vous dire quand on est travailleur social et qu'on dit à une femme qu'on ne peut pas l'accueillir le soir, c'est vraiment très compliqué."

Une centaine de femmes sans-abris différentes en quelques mois

Depuis quelques années, le nombre de femmes à la rue à Nantes s'est accru de façon exponentielle. On en comptait entre trois et cinq par soir avant la crise sanitaire, puis une dizaine il y a quelques mois. D'où l'ouverture d'une halte de nuit spécifiquement réservée aux femmes l'hiver dernier, d'abord rue de Gigant, avant d'être installée dans le Bas-Chantenay au mois d'avril. Au total, une centaine de femmes sans-abris différentes y ont déjà été accueillies. "C'est gigantesque !", souligne Pascal Dutronc.

Au foyer Saint-Martin, la moitié des femmes sont migrantes, dont 20% de femmes enceintes. L'association Les Eaux Vives lance un appel aux services de l'Etat pour obtenir les moyens de renforcer l'équipe de travailleurs sociaux de cette halte, afin de mieux accompagner ces femmes dans leurs démarches, leur recherche de travail et de logement pérenne.

Le coût annuel de fonctionnement de la halte de nuit pour femmes de Nantes est de 300.000 euros, pris en charge pour moitié par la Ville de Nantes.