EN VIDÉO - Pouvoir d'achat : Le Crédit municipal de Nantes, un recours anti-crise

En quelques mois, la fréquentation du Crédit municipal de Nantes a fortement augmenté. La faute à l'inflation qui pousse les clients à confier leurs biens pour obtenir des prêts.

Le phénome se vérifie à chaque crise. Quand les temps sont durs, le crédit municipal fait office de refuge. Au Crédit municipal de Nantes, la fréquentation et les prêts sont en forte hausse : plus 10% en un an. On comptait 9 millions d'euros de prêts et 8.000 clients à la fin de l'année 2021. Moins d'un an plus tard, en septembre 2022, on dénombre plus de 10 millions d'euros de prêts et 9.000 clients, alors que l'année n'est pas terminée. Des prêts modestes, la plupart du temps, pour finir le mois.