En Vienne et Deux-Sèvres, la saison estivale débute avec des pénuries de saisonniers

Trouver des animateurs, des serveurs ou encore des nageurs sauveteurs est un véritable casse-tête pour les gérants du monde touristique, à quelques jours seulement du début des vacances estivales. Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, comme dans le reste de la France, les employeurs jonglent entre recrutement sur des périodes très courtes et des profils peu voire pas du tout qualifiés.

Le lac de Saint-Cyr, plus grande étendue d'eau de la Vienne où la baignade est organisée, n'est pas épargné par ce problème. Alors que le camping peut recevoir entre 700 et 800 touristes, et bien plus à la journée sur les plages, quelques postes de saisonniers ne sont toujours pas pourvus. Ce qui pose un réel problème du côté des nageurs sauveteurs, qui doivent assurer la surveillance de la baignade du lac et de l'Aquazone. Une des recrues vient de se désister pour le mois de juillet, et il en manque encore quatre pour le mois d'août. Pour Thomas Cousin-Souvignon, le chef de poste sur la zone de bain, il est "très compliqué de trouver un sauveteur fidèle". Surtout qu'aujourd'hui, une partie des saisonniers ne reste pas toute la saison.

"On a des candidats qui ont exprimé le souhait de ne rester qu'un mois. Parce que le mois d'août, ils veulent le consacrer à sortir avec des copains, à voyager", explique Christophe Jaulin, directeur général. Une problématique qui impacte aussi le restaurant : pour l'heure, il manque du personnel en salle et au service.

La restauration encore très impactée cette année

La restauration, c'est aussi le recrutement qui pose problème à Manuel Mercier Cardinaud, qui dirige les embarcadères Cardinaud et Prada, et deux établissements de restauration dans le marais poitevin. Et cela l'inquiète fortement pour l'avenir. "Il faut être très prudent sur les prochaines saisons parce qu'il n'est pas certain que nous retrouvions rapidement notre volume de salariés" avance-t-il. Il craint notamment que cela finisse par impacter l**'offre à la baisse**. "S'il n'y a pas de changement dans le comportement des personnels saisonniers, dans quelques années il pourrait devenir compliqué de s'offrir des activités loisirs ou d'aller manger au restaurant le week-end".

L'an passé, sur les 150 000 postes saisonniers ouverts dans le secteur de l'hôtellerie restauration en France, seulement la moitié a été pourvue. Face à cette pénurie, le gouvernement a lancé fin mai une série de mesures pour trouver de la main-d'œuvre au travers d'un "plan saisonniers", mené par les ministères du Travail et du Tourisme, et qui s'étalera jusqu'à 2025.