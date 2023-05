En visite dans le Loiret, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, défend la merguez végétale

Dans le cadre du plan "industrie verte", le ministre de l’économie, Bruno Le Maire a inauguré en grande pompe l'usine HappyVore de Chevilly. Cette marque créée et développe des recettes végétales comme alternatives à la viande traditionnelle. A terme, la marque ambitionne d'être le leader sur le marché français de la végétalisation des assiettes.

Malgré la casserolade d’une quarantaine de manifestants contre la réforme des retraites, tenus très à l’écart par les forces de l’ordre, c’est en toute tranquillité que Bruno Le Maire a pu inaugurer et visiter l’usine de production d'Happyvore. Sous la forme de start-up, HappyVore a été crée en 2019 par deux amis, Guillaume Dubois et Cédric Meston. Les deux entrepreneurs sont partis du constat que l’alimentation représente un quart des émissions de CO2 en France. "A titre individuel, le meilleur moyen de réduire son empreinte carbone, c'est changer son alimentation et consommer plus de végétal" indique Cédric Meston. Avec aujourd'hui une quinzaine de références, les deux compères estiment que leurs produits "émettent douze fois moins de CO2 et trois fois moins d’eau que leurs équivalents".

Les produits de la marque HappyVore © Radio France - Christophe Dupuy

Merguez, chipolatas et steak végétaux

Installée depuis maintenant un an et demi à Chevilly, sur l’ancien site Labeyrie, la marque s’est lancée dans la production de viande végétale. Merguez, chipolatas, steak, et autres aiguillettes sont fabriquées à partir de protéine végétale, petit poids, betterave, épices. "C'est important que les produits soient ultras gourmands parce que souvent les français pensent que le végétal ca va être moins bon et c'est pourquoi on a fait appel à des chefs étoilés, à des scientifiques et qu'on a fait des milliers d'essais" détaille Guillaume Dubois. Impatient de goûter, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a trouvé cela "excellent". "Moi aussi, j'adore manger un bon steak et je n'aime pas les ultras qui disent qu'il faut arrêter complétement la viande mais il faut aussi savoir consommer mieux et moins de viande" ajoute Bruno Le Maire.

L'objectif de 10.000 tonnes par an

Après avoir visité une trentaine de friches industrielles à travers la France, c'est sur le site de Chevilly que les fondateurs de HappyVore ont jeté leur dévolu. "Le Centre-Val de Loire est une région stratégique, nos milliers de produits peuvent être livrés en 24 heures partout en France" souligne Guillaume Dubois. "C'est une région agricole également et nous espérons travailler avec des filières locales" poursuit l'entrepreneur. HappyVore emploie aujourd'hui 110 salariés (150 d'ici fin 2023) dont une quarantaine à la production à Chevilly. A terme, l'usine loirétaine espère produire 10.000 tonnes par an. La marque est présente aujourd'hui dans 70% des supermarchés français et dans 3.000 restaurants.