En visite sur le siège d'Airbus, Bruno Le Maire veut que "la filière aéronautique" reste n°1 mondiale

En déplacement à Toulouse, vendredi 16 juillet, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance est venu s'assurer de la bonne reprise de la filière aéronautique, grâce notamment au plan de relance mis en place par le gouvernement.

Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, de la relance et des Finances, en visite sur une chaine d'assemblage d'Airbus à Toulouse, le 16 juillet.

Une visite express, un peu plus de six mois après la dernière. Bruno Le Maire est revenu sur le site d'Airbus à Toulouse, vendredi 16 juillet. L'objet de son déplacement était de s'assurer de la reprise de l'aéronautique et du bon emploi du plan de relance.

15 milliards d'euros été mis sur la table par le gouvernement, dont l'activité partielle qui a permis de sauvegarder 1 500 emplois sur le site toulousain. "Je viens m'assurer que cet argent a été bien employé, qu'il a permis de sauver des emplois et surtout qu'il permet à la filière aéronautique de se relever", a martelé le Ministre.

L'Etat français a sauvé Airbus et la filière aéronautique et les milliers de personnes qui travaillent dans cette filière - Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des finances et de la Relance

Sa visite s'est concentrée sur la chaîne d'assemblage de l'A321 qui sera terminé sur site d'ici à 2022. En lieu et place des chaînes d'assemblage de l'A380 boudé par les compagnies aériennes et dont la production s'arrête donc. Avant sa visite, le ministre s'est entretenu avec des sous-traitants leur assurant une "solidarité de filière".

Une relance à consolider avec un plan d'investissements

"La relance est là, les moteurs de la croissance ont bien redémarré, en évitant la casse sociale industrielle et sociale", a exposé Bruno Le Maire. Mais il faut encore consolider cette reprise : le ministre a notamment parlé d'un futur plan d'investissements, qu'il présentera d'ici à fin juillet à Emmanuel Macron et plus généralement à la rentrée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

" Il faut faire les investissements nécessaires pour garder notre souveraineté dans les domaines qui feront la croissance dans les prochaines années", a-t-il assuré, en axant notamment sur la formation avec ses échanges avec de jeunes ouvriers issus du Lycée Airbus.

Le ministre a aussi mentionné "la décarbonation", avec l'avion vert actuellement en développement mais aussi l'innovation, avec l'utilisation de la réalité augmentée dans les chaînes d'assemblage qui lui a été présentée.

Malgré une perspective sanitaire peu réjouissante...

Interrogé sur la quatrième vague de COVID19 qui se profile, Bruno Le Maire a confirmé que "la crise n'est pas derrière nous", tout en se réjouissant de "perspectives de croissance fortes, autour de 6%".

Malgré un trafic qui redémarre, notamment en Chine et aux Etats-Unis, le trafic aérien en Europe n'atteint que la moitié de son niveau d'avant-crise.