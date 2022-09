Encadrement des dark stores et dark kitchen, l'adjoint au maire de Toulouse est pour

Quel avenir pour les dark kitchen et dark stores, ces cuisines et supermarchés qui fonctionnent uniquement avec la livraison? Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, et Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, poursuivent leur concertation et reçoivent ce mardi les associations d’élus et les représentants des métropoles au ministère chargé de la Ville et du Logement, Hôtel de Roquelaure à Paris.

Cet été, le gouvernement a déjà fait savoir qu'il ambitionnait de mieux encadrer le développement des dark stores et des dark kitchen en France. Depuis le premier confinement en mars 2020, ces établissements pullulent dans les grandes villes de l'hexagone. C'est beaucoup moins le cas à Toulouse qui compte deux dark kitchen et deux dark stores en centre-ville selon la mairie de Toulouse. Ce qui est peu comparé à d'autres grandes villes comme Paris ou Bordeaux.

Il y a cependant des nuisances comme au 32 avenue Honoré Serre ou s'est installée la dark kitchen Popafood. Nuisances dénoncées par l'association de quartier et sa présidente, Marie-Laure Ichanjou. Pourtant, les dark kitchen et les dark stores font des efforts, répond Simon Marco, responsable des dark stores Flink dans le sud-ouest dont un est installé quartier Saint-Cyprien à Toulouse. "Nous livrons avec des scooters électriques, c'est une des nuisances principales. Aujourd'hui, on a trouvé une solution. Et s'il y a d'autres nuisances qui émergent à l'avenir, nous serons les premiers à être à l'écoute et à apporter des solutions."

Les élus attendent des solutions

Le problème pour les élus, c'est qu'ils n'ont pas les moyens légaux pour encadrer l'activité. Olivier Arsac est adjoint au maire de Toulouse en charge du commerce. "On ne pourrait pas imaginer à Toulouse que, rue Alsace-Lorraine, il y ait un dark store ou une dark kitchen. Ce n'est pas sa place. Mais si je veux garder les commerces de vêtements et interdire le dark store, en l'état actuel de la législation, je ne le peux pas car je ne peux pas faire cette distinction." Selon Olivier Arsac, il faudra plusieurs mois avant qu'un texte entre en vigueur.

Mais si les "darks" sont repoussés du centre-ville, ils ne seront plus rentables et risquent pour certaines de fermer, prévient Félix Fiorio, co-gérant de Foudie, qui compte trois enseignes, à Bordeaux, Montpellier et avenue Camille Pujol à Toulouse. "On travaille au volume de commandes, dans des zones ou il y a une densité de population importante. C'est vital pour notre business. Donc, s'ils nous éloignent, ils tueront le système de la livraison. Après il faudrait qu'on regarde un peu plus les emplacements. Il y a trois kilomètres de rayon de livraison autour des cuisines, donc on peut s'éloigner un peu du centre. Mais il faut quand même être suffisamment proche."

En attendant, Flink annonce qu'il reste à Toulouse. Le dark store déménagera dans les prochaines semaines de Saint-Cyprien à Matabiau pour être toujours plus près de sa clientèle située en centre-ville et dans les quartiers pavillonnaires autour.