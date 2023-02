Encadrement des loyers à Paris : 142 dépassements enregistrés en un mois

Depuis le 1er janvier, les locataires parisiens peuvent alerter sur un possible dépassement de loyer grâce à une plateforme en ligne. Ce dimanche, Ian Brossat, l'adjoint au logement à la mairie de Paris, dresse le bilan dans les colonnes du Journal du Dimanche. En un mois, 142 signalements ont été comptabilisés.

ⓘ Publicité

Les 11ème, le 18ème et le 20ème arrondissements arrivent en tête

Ce dispositif est une première en France, grâce à une délégation de compétences fournie par l'Etat pour une durée de trois ans. 51 % des signalements concernent un studio et seulement 2 % pour des appartements de quatre pièces et plus. Les signalements ont été faits en majorité dans le 11ème arrondissement, suivi de près, dans l'ordre, par les 20ème et 18ème arrondissements.

Après le signalement, une lettre de mise en demeure

Une fois le signalement enregistré, la mairie de Paris rappelle à l'ordre les propriétaires avec une lettre de mise en demeure pour rembourser le trop-perçu. Sur les trois dernières années, la préfecture de Région avait comptabilisé seulement 120 signalements.