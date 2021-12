Encadrement des loyers : "les députés viennent de voter une belle avancée", se réjouit Ian Brossat

Dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi "3DS" (différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification) visant à simplifier l'action publique locale, les députés ont adopté ce mardi 14 décembre un amendement qui permet aux communes de contrôler et de sanctionner les propriétaires qui ne respectent pas l'encadrement du prix des loyers. C'est actuellement une compétence du préfet.

Le texte final doit encore être validé en commission paritaire mixte mais Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement est très optimiste : "Tous les signaux sont au vert". L'élu salue "une très grande avancée. C’était une demande de la ville de Paris et je suis très heureux qu’une majorité de députés se soit dégagée pour parvenir à ce résultat. C'est très clairement un signal positif".

Ian Brossat espère que la mesure sera effective d'ici la fin du premier semestre 2022 "pour que la ville de Paris puisse effectuer ces contrôles et lutter efficacement contre les loyers abusifs. Cela supposera que la ville mobilise du personnel qui sera chargé d'effectuer les contrôles sur le terrain c'est-à-dire vérifier que les agences immobilières jouent le jeu et prononcer des sanctions lorsqu'il y aura une infraction avérée" et il insiste : "C'est un projet majeur parce que jusqu'à présent cette compétence entre les mains du préfet. L'année dernière seules cinq d’un montant de 1500 euros ont été prononcé. C'est ridicule. Et là enfin ! Nous aurons des agents municipaux qui pourront lutter contre ces abus manifestes".

Selon l'adjoint en charge du Logement, "à Paris, un tiers des propriétaires pratiquent des loyers qui dépassent les plafonds autorisés". Il rappelle qu'ils s'exposent à une amende de 5.000 euros par appartement en location.