"Encadrer les prix ? Pas sûr que l'Etat aille jusque là", juge le président de la Fédé du Commerce Occitanie

Les Français sont appelés à manifester par plusieurs syndicats, ce jeudi 10 novembre, pour demander une augmentation générale des salaires. Avec des rémunérations qui parfois n'ont pas bougé, alors que l'inflation est forte, les habitudes de consommation évoluent. Décryptage avec Grégory Vouters, président de la Fédération du commerce et de la distribution en Occitanie. Il est aussi dirigeant du magasin Super U d'Onet-le-Château (Aveyron), près de Rodez.

Que constatez-vous ? vos clients remplissent moins leurs caddies ?

On constate effectivement depuis quelques mois une réduction du nombre de produits achetés par les consommateurs. Une réduction qui est ajoutée à l'arbitrage parfois fait sur les achats de produits de grande marque vers des marques distributeurs ou des premiers prix.

Le panier moyen a baissé ?

La problématique, c'est l'inflation constatée depuis quelques mois et notamment depuis la rentrée. Le prix du panier moyen ne baisse pas en euros, c'est la quantité de produits qui baisse.

Quels sont les produits que vous ne vendez plus ? Ceux de marques ?

Ce n'est pas qu'on ne les vend plus, c'est qu'on les vend surtout moins. Au profit de produits équivalents en qualité, mais en marques distributeurs. Donc ils sont souvent 20 à 30 % moins chers. Ou des produits dans les gammes premier prix. On constate également un développement de la part de la promotion, puisque quand les produits de marques nationales notamment sont promotionnés en nombre, le prix est plus attractif.

Le bio toujours très cher. C'est terminé dans vos rayons ?

Pas complètement, mais effectivement les produits bio, que ce soit chez nous et pire encore chez les chaînes spécialisées, souffrent de cette inflation. Ils étaient déjà manifestement plus chers que les produits conventionnels et donc effectivement, quand les consommateurs doivent arbitrer, ils arbitrent aussi par le bio, en en achetant moins.

Comment vous adaptez-vous chez Super U (vous gérez un magasin en Aveyron) : est-ce que vous avez agrandi vos rayons discount ?

On a toujours nos gammes de produits distributeurs et premier prix, qui sont déjà très développées dans le magasin. Et donc on ne les a pas développé spécifiquement pour l'occasion. On les met systématiquement dans l'ensemble des familles de produits, on les met en avant toute l'année. Donc les clients les trouvent comme ils les trouvaient déjà auparavant. Mais c'est vrai qu'on constate, notamment sur la Marque U un développement de ce qu'on appelle le "quota d'achats".

Les prix de certains produits ont explosé. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire assure que les entreprises de l'agroalimentaire n'ont pas profité de l'inflation. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ?

Pour les entreprises agroalimentaires de la filière, je ne sais pas, je n'ai pas les éléments. En tout cas, pour nous, je peux vous dire que les marges cette année se sont tassées. Et donc on n'a évidemment pas répercuté sur les prix l'ensemble des hausses d'inflation que les fournisseurs ont passé, que ce soit pour les matières premières agricoles et le reste.

Grève interprofessionnelle ce jeudi pour les salaires. Vos salariés sont évidemment également des consommateurs. Est ce que vous avez pu augmenter les salaires ?

On a suivi évidemment les augmentations du SMIC. On a systématiquement pris en compte cette augmentation dans nos calculs de grilles de salaires de la profession. Et donc, évidemment, on a répercuté les hausses du SMIC pour maintenir les pouvoir d'achat des salariés, notamment chez nous et ailleurs.

Donc ça représente une augmentation de salaire de combien chez Super U ?

Je n'ai pas calculé précisément, mais sur une année on doit être entre 7 et 8 %. Puisqu'on a suivi l'augmentation du SMIC.

Vos salariés ne sont pas ne sont pas grévistes ce jeudi ?

Non, ils ne sont pas grévistes. Mais je pense que le pouvoir d'achat est un sujet majeur qui touche tout le monde, avec les problématiques énergétiques. Les mois du début de l'année 2023 risquent d'être fortement inflationnistes, encore.

Pour ou contre l'encadrement de certains prix ? Au moins sur certains produits, certaines denrées ?

On a déjà la répercussion, la prise en compte des matières premières agricoles qui est systématiquement maintenant dans nos négociations. Ce qui est une bonne chose pour les filières. Maintenant, aller encadrer, je ne sais pas si le législateur ira jusque là (...). On est en concurrence systématique entre enseignes, et donc on fait tous évidemment attention à maintenir les prix bas de manière la plus cohérente possible. Donc aller jusqu'à encadrer, je ne sais pas si le législateur le fera. Mais croyez-moi, les prix et les promotions sont très regardés par l'ensemble des enseignes présentes sur le marché.