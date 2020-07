Encore 25.000 colis en attente de distribution en Corse

Encore un peu de patience si vous espérez recevoir un colis postal. Selon la direction de la Poste, il fait sans doute partie des 25.000 autres stockés à Cavaillon ou en Corse. Pour y parvenir, les syndicats demandent plus de moyens. Retour à la normal prévu pour la mi-juillet

70.000 colis en mai

Selon la CGT de Haute Corse, il y avait plus de 70.000 colis en instance de traitement au mois de mai pour la Corse, en plein confinement, avec moins de postiers et quasiment 2 fois plus de colis à traiter quotidiennement. Mais pour la CGT de haute Corse, le COVID n'a été que le révélateur d'une situation.

25.000 colis en juillet

Actuellement, 25.000 colis seraient toujours stockés dans les centres de tri de Cavaillon, Bastia, et Ajaccio où faute de place ils s'accumulent aussi dans les dépôts d'entreprises privées, telle Rocca.

Pour le STC des postiers de corse du sud, la direction n'a pas su anticiper la situation et a réagi trop tard, alors que 17.000 colis sont quotidiennement distribués en temps normal

La situation réglée à la mi-juillet

Le directeur régional de la Poste assure que des moyens matériels et humains sont déployés pour un retour à la normal à la mi juillet.

En tout depuis le 15 juin, 200.000 colis ont été distribués en Corse