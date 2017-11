Encore 900 suppressions de postes annoncées à la Société Générale en France

La Société Générale a annoncé lundi qu'elle supprimerait quelque 900 postes en France d'ici à 2020, soit un total de près de 3.500 en tenant compte de précédentes annonces.

Fermeture de 300 agences, suppressions de 900 postes supplémentaires en France... La Société Générale prévoit un régime strict au cours des trois prochaines années, avec plus d'un milliard d'euros d'économies, tout en promettant d'accroître ses recettes, surtout via l'international.

Promesse d'augmentation du chiffre d'affaires aux investisseurs

Mardi aura lieu la présentation aux investisseurs du plan stratégique de la banque française d'ici à 2020, et la veille le le groupe a annoncé dans un communiqué un programme d'économies de 1,1 milliard d'euros, prévoyant d'augmenter en même temps son chiffre d'affaires de 3% par an. Société Générale compte aussi sur une nette hausse de son bénéfice net, à 6,5 euros par action en 2020 contre 4,3 euros en 2016.

Les économies promises par le groupe se répartissent à peu près également entre ses trois principaux champs d'activités : banque de détail en France, activités internationales et "grande clientèle", soit notamment les activités de marchés. Mais c'est sur les premières que le groupe s'est montré le plus précis, annonçant 300 fermetures d'agences d'ici à 2020 et 900 suppressions de postes. Ce dernier chiffre s'entend en plus de quelque 2.500 suppressions annoncées début 2016, soit un total de près de 3.500.

L'international d'abord

Société Générale compte largement sur l'international pour augmenter ses recettes, avec une hausse de plus de 5% par an pour ses activités de banque de détail et de services financiers, comme l'assurance. La banque regarde tout particulièrement vers la Russie, où elle compte devenir le premier établissement étranger dans la foulée d'un redressement économique espéré après la crise, et vers l'Afrique.