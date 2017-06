Encore des perturbations dans les transports ce lundi dans les Landes

Encore des perturbations ce lundi 26 juin dans les Landes pour le transport scolaire et sur les réseaux XLR, Couralin et Yégo. Les chauffeurs continuent à débrayer pour obtenir notamment de meilleures conditions de travail.

Les chauffeurs continuent à débrayer 55 minutes par jour aux prises de service du matin et du midi dans le cadre d'un préavis déposé par la CFDT. Ils revendiquent notamment de meilleures conditions de travail.

Les perturbations ce lundi 26 juin

Sur les circuits scolaires

Sur les réseaux Couralin et Vitenville

La circulation sera perturbée sur l'ensemble des transports en commun du Grand Dax, Couralin et Vitenville de 6h30 à 8h30 et de midi à 14h. En dehors de ces horaires, la circulation sera normale sur l'ensemble des lignes.

Sur le réseau Yégo

Il y aura uniquement des perturbations sur la ligne une entre St-Vincent-de-Tyrosse et Labenne. Le départ de 6h35 d'Hossegor vers St-Vincent-de-Tyrosse n'est pas assuré. Le départ de 12h16 de St-Vincent-de-Tyrosse vers Labenne n'est pas assuré non plus.

Sur le réseau XL'R

Seule la ligne 22 du réseau XLR entre Montfort et Mont de Marsan sera perturbée avec le départ de 6h50 de Montfort non assuré.