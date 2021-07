Encore des suppressions de postes chez Tenneco à Saint-Berthevin en 2022 ?

Inquiétude sur le site Tenneco à Saint-Berthevin. L'entreprise vend de moins en moins de pièces aux garages automobiles : 1 million en 2017, plus que 300.000 aujourd'hui. La direction réoriente sa stratégie sur les constructeurs automobiles et surtout Renault. La CGT craint pour l'emploi.

Encore des salariés à la porte de Tenneco en 2022 ? C'est en tout cas la crainte du syndicat de la CGT à Saint-Berthevin. Le sous-traitant automobile n'en finit plus de faire fondre ses effectifs depuis quatre ans. En 2017, près de 330 salariés travaillaient dans l'usine pour une fabrication de pots d'échappement qui atteignait le million de pièces. Aujourd'hui Tenneco en fabrique à peine 350.000, et emploie environ 180 salariés. Une quarantaine de postes seraient encore menacés l'année prochaine.

C'est bien la stratégie du groupe qui continue d'inquiéter en interne. Des salariés avaient débrayé il y a deux ans pour dénoncer la séparation des activités de production et de distribution du groupe. 60 employés du service vente ont d'ailleurs quitté Tenneco sur les trois dernières années. Un service confié à une nouvelle entreprise du nom de "Driv". Mais aujourd'hui le groupe américain souhaite réorienter son porte-feuille clients vers les constructeurs comme Renault, et non-plus vers les garages (Midas ou Speedy par exemple).

40 postes menacés ?

"Le problème de Renault ou de Peugeot, c'est que nous n'avons pas de visibilité à long terme. Les contrats sont réalisés sur deux ou trois ans, avec toutes les contraintes que l'on connaît, comme le prix de l'acier qui fluctue. Renault revoit ses prix tous les ans pour être le plus compétitif possible. Et si nous les sous-traitants, on n’est pas au niveau, Renault peut remettre en cause les projets" explique Gérard Brion, délégué CGT chez Tenneco à Saint-Berthevin.

Travailler exclusivement pour les constructeurs représente un risque non-négligeable pour Gérard Brion. "Le marché de l'occasion se porte encore bien donc les petits garages ont encore besoin de pièces" poursuit l'homme. D'après la CGT une quarantaine de postes seraient menacés en 2022, avec de possibles conséquences sur l'autre usine Tenneco à Ernée, où sont employés neuf salariés.