Encore du monde à Nantes contre la réforme des retraites et le 49.3

Malgré l'annonce tardive du rassemblement, la veille au soir, plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées à Nantes, ce samedi après-midi, pour manifester une nouvelle fois contre la réforme des retraites. C'est le deuxième rassemblement nantais depuis l'utilisation, par le gouvernement, de l'article 49.3 pour faire passer le texte sans vote à l'Assemblée nationale. Comment va-t-il se passer après celui de jeudi soir qui a dégénéré ?

ⓘ Publicité

À lire aussi Réforme des retraites : un samedi entre manifestations, piquets de grève et barrages filtrants

Il semble y avoir moins de familles avec enfants et plus de jeunes, dont certains vêtus de noir, que samedi dernier, selon notre reporter sur place. Ce qui fait craindre des incidents à certains manifestants.

Premier fumigène allumé aux abords de la préfecture juste après le début du défilé. © Radio France - Léonie Cornet

Très vite, les premiers gaz lacrymogènes

À peine une grosse demi-heure après le début de la manifestation, les forces de l'ordre tirent les premiers gaz lacrymogènes, cours des 50 otages.

"C'est du mépris"

Parmi les manifestants, Sonia et David, un couple d'enseignants en lycée professionnels. Ils sont très en colère qu'ils ont vu les images d'Élisabeth Borne, la Première ministre, à la télé, lors de l'annonce de l'utilisation du 49.3 à l'Assemblée nationale. "C'est du mépris et c'est antidémocratique !". Entre résignation et combativité, ils défilent "dans l'espoir que les choses changent".

"Passer à la vitesse supérieure"

Un peu plus loin, Matteo, 17 ans, est venu manifester avec ses copains. Pour lui, il faut "passer à la vitesse supérieure" face à ce qu'il appelle "une dictature". Il est prêt à en découdre avec les forces de l'ordre, mais "sans s'en prendre aux commerçants qui n'ont rien fait".

Encore des feux de poubelles cours des 50 otages, mais rien de comparable avec jeudi soir. © Radio France - Léonie Cornet

Banques et bijouteries, rideaux baissés

Anne, vendeuse dans une maroquinerie, regarde avec consternation un jeune homme incendier une poubelle juste devant sa boutique. "C'est lamentable. Ils ne sont pas venus pour manifester, mais pour casser." Cours des 50-otages, banques et bijouteries ont le rideau baissé.

Comme la réforme des retraites, le 49.3 inspire les manifestants. © Radio France - Léonie Cornet

Le cortège arrivé à la Petite Hollande, les forces de l'ordre essuient des jets de projectiles, notamment des bouteilles en verre. Elles répondent à coups de gaz lacrymogènes.