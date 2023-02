Encore plusieurs milliers de manifestants dans les rues de Pau contre la réforme des retraites

Ils étaient 10 000 selon la CGT, 8 500 selon les forces de l'ordre. Ce samedi 11 février, il y avait encore du monde dans les rues du centre-ville de Pau. C'est la quatrième journée de mobilisation après celles de janvier et de la semaine dernière. Particularité cette fois-ci**, la manifestation se tenait un samedi et non en semaine** pour permettre aux plus précaires de ne pas souffrir d'une perte trop importante de salaire. Dans le cortège, il y avait aussi plus de familles. La prochaine manifestation est prévue le jeudi 16 février. De leurs côtés, les syndicats se sont dits prêts à "mettre la France à l'arrêt" le 7 mars.

ⓘ Publicité

Dans le cortège, de nombreuses pancartes dénoncent la réforme des retraites. © Radio France - FC