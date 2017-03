Encore trois mois de chantier sur la place Verdun à Pau

La place Verdun est toujours en chantier. Les travaux doivent normalement se terminer en juin, avec donc un bon mois de retard sur le calendrier initial. La place sera finalement restée toute l'année en travaux, au lieu des dix mois prévus. Le chantier avait démarré le 6 juin 2016.

En ce moment, c'est la partie basse de la place, coté centre-ville, qui est en chantier. Mais ça commence à faire long pour les usagers qui s'y garaient tous les jours, et les commerçants. Tous le disent : il y a moins de clients, moins de passage.

Muriel Besnard a repris la brasserie Le Verdun, l'ancien Madrid, il y a cinq ans. Elle est passée de sept à trois employés ces deux dernières années, et a dû renoncer à ouvrir le soir à cause de l'insécurité sur la place. Elle assure qu'à plusieurs reprises, des clients et des salariés ont été agressés verbalement et/ou physiquement le soir.

Pendant deux mois, il ne va pas y avoir une seule voiture devant chez moi. Ça va me tuer - Muriel Besnard, propriétaire de la brasserie Le Verdun

Depuis le début des travaux, elle a aussi perdu beaucoup de clients qui ne peuvent plus se garer pour venir déjeuner. Alors le renouveau de la place Verdun, elle n'y croit pas : "refaire la place, ça ne changera rien à la fréquentation. Cette place n'est pas festive, pas attrayante, nous n'avons pas de manifestation qui puisse intéresser le palois ou qui la fasse connaître ou qui puisse attirer des gens. Pour moi, ce n'est pas le fait d'avoir mis quelques plantes, un peu de gravier, qui va changer la donne. Nous ce n'est pas les gens qui vont au carnaval ou à la fête foraine qui nous font travailler! J'ai une clientèle d'affaires du lundi au vendredi, les centres des impôts, des professions libérales, des avocats, des salariés. Là tout le côté Nord est bloqué jusqu'à fin avril pour le revêtement, ensuite pendant deux mois devant chez moi il ne va pas y avoir une seule voiture. Ça va me tuer".

Muriel Besnard n'est pas la seule à avoir perdu des clients. La boutique de cigarettes électroniques a vu elle aussi sa fréquentation baisser, de 10 à 20%. Malgré tout, certains commerçants gardent confiance. Stéphane Elman vient de racheter une institution de la place, le restaurant de poisson et fruits de mer La Concha. Il est fermé depuis le mois de septembre, mais il espère relancer l'activité, justement grâce au parking. "Là on aura un outil performant, on ne peut pas s'en plaindre, explique-t-il. Mais c'est vrai que pour faire revivre l'endroit et réhabituer les gens à le fréquenter, ce serait bien que d'autres activités que la nôtre viennent s'y greffer. C'est un très bel outil de travail, je pense que s'il a périclité, c'est plus à cause de problèmes de gestion ou d'organisation qui peuvent être modernisés".

Stéphane Elman espère ouvrir son restaurant cet été, sous un autre nom.