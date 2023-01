Encore trop de discriminations à l'embauche dans la fonction publique selon l'association La Cordée

Avoir un nom à consonance maghrébine diminue vos chances d'être embauché comme cadre dans la fonction publique de 20%. C'est un des constats alarmants faits par l'association La Cordée, qui présente ce mardi un livret de 27 propositions à l'Assemblée nationale , pour lutter, dès les concours d'entrée, contre la discrimination dans la fonction publique.

Introduire de la diversité dans les concours d'école

Parmi ces propositions, notamment, diversifier la composition des jurys de concours d'école. Pourquoi pas, en y introduisant des citoyens, tirés au sort, qui viendraient du public, du privé, du monde associatif. Un moyen de "rapprocher la société de sa fonction publique", assure l'association

Autre idée, "faciliter l’accès à la fonction publique des habitants des quartiers prioritaires de la ville et des milieux ruraux". Là encore, pour garantir une certaine diversité sociale dans les écoles.

Pour que tous les candidats aient les mêmes chances

L'association La Cordée espère, avec ces propositions, voir un peu plus de diversité sociale et ethnique dans les plus hautes sphères de la fonction publique. "Nous portons l’idée qu’une fonction publique à l’image de la société, c’est un service public plus fort. Nous voulons concrétiser la promesse d’une France permettant à chacune et chacun de servir l’intérêt général, sans distinction d’origine ou de milieu social", explique La Cordée.

Elle rappelle qu'en France, un candidat a 330 fois plus de chance d'entrer à l'INSP (institut qui a remplacé l'ENA), si son père est passé par cette école.