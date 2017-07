Encore un mois d'attente et d'incertitude pour les salariés de GM&S

Une fois de plus, le tribunal de commerce de Poitiers a choisi de ne pas trancher ce lundi. L'offre de reprise du groupe GMD sera examinée le 4 septembre prochain. La justice accorde un nouveau sursis à l'usine GM&S de La Souterraine, jusqu'au 18 septembre.

Une fois de plus, les salariés de GM&S repartent de Poitiers sans être fixés sur leur sort. Ce lundi, le Tribunal de Commerce a choisi de ne pas trancher entre liquidation et reprise par le groupe GMD, et examinera de nouveau le dossier le 4 septembre prochain.

C'est un nouveau sursis pour les 277 salariés, dont certains sont venus jusqu'à Poitiers à vélo, mais un sursis au goût amer.

Ça traîne trop, on va partir en vacances avec cette question au fond de notre tête" - Franck, employé chez GM&S

L'usine, 2ème employeur privé de la Creuse, ferme ses portes pour les 3 premières semaines d'août, mais ces congés ne vont pas être forcément sereins. L'incertitude se prolonge :

Le tribunal de commerce de Poitiers ordonne une poursuite de l'activité jusqu'au 18 septembre. Il considère qu'il n'a pas encore tous les éléments pour statuer sur l'offre de reprise du groupe GMD. Le Comité d'Entreprise doit encore rendre son avis sur ce plan qui prévoit de ne conserver que 120 salariés sur 277.

L'usine GM&S est en redressement judiciaire depuis début décembre. Cela fait donc 9 mois que les employés naviguent de report de décision en espoir de reprise. 9 mois extrêmement usants pour le moral et pour les nerfs.