Encore un quartier marseillais privé de médecin généraliste

Marseille, France

À côté de leur plaque, les docteurs Sanchez et Sadoun ont affiché un papier : "Le cabinet médical est fermé définitivement. Les médecins sont à la retraite". Mais le téléphone continue de sonner dans le cabinet médical où la secrétaire a également cessé toute activité. Dans le quartier du Merlan, il n'y a donc plus aucun généraliste.

Pourtant, ces deux médecins ont essayé d'être remplacés. "On était prêts à céder gracieusement notre activité, explique Guy Sanchez, à la retraite depuis le 1er janvier. On a eu quelques appels et un seul confrère est venu voir, sans donner de nouvelles par la suite. Alors je préfère m'arrêter. Je viens d'avoir 66 ans."

Aujourd'hui en France, un médecin libéral sur 10 continue d'exercer alors qu'il pourrait profiter de la retraite. Certains vont parfois jusqu'à plus de 80 ans. Selon un étude de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), ces médecins qui cumulent emploi et retraite cessent leur activité à plus de 69 ans.