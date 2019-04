Encore une commande de paquebot pour les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire

Saint-Nazaire, France

Une de plus pour les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire ! Ils enregistrent une nouvelle commande de paquebot de la part de Royal caribbean cruises. Il s'agit d'un paquebot de luxe, comme le Celebrity Edge livré en novembre dernier. Ce sera le cinquième de ce type construit par les chantiers puisqu'ils doivent déjà en livrer trois autres en 2020, 2021 et 2022. La construction de celui qui vient d'être commandé devrait être terminée pour l'automne 2024.

Un paquebot plus petit mais luxueux

Ces navires de la classe "Edge" sont un peu plus petits que les autres paquebots livrés ces dernières années par les Chantiers (327 mètres de long, tout de même), mais ils sont innovants et luxueux. Sur le Celebrity Edge, livré à l'automne dernier, il y a notamment un magic carpet, une sorte de plate-forme élévatrice orange située au-dessus de l'eau, qui monte et qui descend sur le côté droit du paquebot. Sa fonction change suivant les heures de la journée et selon les besoins, elle peut servir de bar qui prolonge la piscine, de terrasse de restaurant à un autre pont ou de débarcadère au ras de l'eau.