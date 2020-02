Encore une hausse de la taxe sur les cabanes de jardin

Cette taxe concerne tout ce que vous construisez sur votre terrain et qui est soumis à une autorisation d'urbanisme, permis de construire ou autorisation préalable. C'est à dire en fait toutes les constructions qui mesurent plus de 5 m² et 1,80 m de hauteur sous plafond. Cabane de jardin, véranda, pigeonnier tout y passe, y compris les abris démontables. En revanche, les bâtiments ouverts comme les pergolas en sont exonérés. La base d'imposition est de 860 euros le m² en région Île-de-France et 759 euros le m² en Province.

A cette base s'appliquent ensuite les taux de la commune et du département. Sachez que si votre taxe se monte à plus de 1500 euros vous pourrez la payer en deux fois.

Par ailleurs les panneaux solaires et les piscines de plus de 10 m² payent aussi une taxe d'aménagement, qui est nettement moins élevée. Elle se monte à 200 euros par m² pour les piscines et 10 euros par m² pour les panneaux solaires.

Cette taxe d'aménagement ne se paye qu'une fois, après la construction.

Depuis sa création elle a augmenté de 15 % et rapporte maintenant 1,7 milliard d'euros par an aux collectivités locales.