Encore une journée sans beaucoup de transports en commun, avant une semaine entière?

Après quatre jours de grève très bien suivis à la SNCF et les réseaux de transports en commun auvergnats, le trafic sera encore très perturbé ce lundi. Et cela pourrait bien durer toute la semaine.

Auvergne, France

Les grévistes reprennent très lentement le travail. Le trafic ne sera pas aussi perturbé que jeudi dernier, premier jour de la grève, mais ce lundi sera encore très compliqué dans les transports en commun auvergnats.

A la SNCF

La SNCF annonce 1 TER sur 13 dans l'ensemble de la région Auvergne - Rhône-Alpes. C'est beaucoup moins pour la seule Auvergne avec seulement 6 allers-retours entre Clermont-Ferrand et Vic le Comte et 3,5 allers-retours entre Clermont-Ferrand et Saint-Germain des Fossés (4 TER dans le sens Clermont - Saint-Germain, 3 dans l'autre sens).

Ce seront les seuls TER qui circuleront demain. Ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun train sur les autres lignes auvergnates: Clermont - Thiers, Clermont - Montluçon, Clermont - Aurillac, Clermont - Brioude - Le Puy, Clermont - Volvic, Clermont - Lyon, Clermont - Nîmes, Le Puy - Saint-Etienne et Aurillac - Brive. Autrement dit, le trafic TER reste proche du néant; il n'y aura aucun train dans le Cantal et en Haute-Loire et très peu dans le Puy-de-Dôme et l'Allier.

Pour les Intercités, une (toute petite) amélioration, puisqu'on passe d'un à deux allers-retours dans la journée, contre huit pour une journée normale. Départs de Clermont à 8H25 et 14H32*, départs de Paris (pendant la grève les trains ont pour origine-terminus la gare de Lyon et non plus celle de Bercy) à 8H59* et 16H57. Attention, les deux trains suivis d'un astérisque ne s'arrêteront pas en gare de Moulins.

A la T2C

Ce n'est pas l'absence totale de desserte comme au début de la grève mais les transports en commun clermontois seront encore très perturbés ce lundi. D'abord par l'horaire puisque les tramways et les bus qui circuleront ne rouleront qu'entre 6 heures et 20 heures.

Pour le tramway, il n'y en n'aura qu'un toutes les 20 minutes environ (contre un toutes les 6 à 7 minutes aux heures de pointe). Pour les lignes B et C, la fréquence sera limitée à un toutes les 25 à 45 minutes. Enfin impossible d'avoir un niveau de desserte précis pour les lignes 3, 4, 5, 9, 12, 20 et 24; des bus circuleront mais à une fréquence très faible.

Enfin les lignes 7, 8, 10, 13, 21, 22, 23, 25 et 27 ne verront passer aucun bus.

La grille de desserte de la T2C - T2C

Enfin pour l'aéroport de Clermont-Aulnat, un vol est annulé, celui qui devait partir à 6H40 pour Orly.