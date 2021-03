ENEDIS assure l'alimentation en électricité de la future usine de batteries à Nersac en Charente

Le déroulage du câble de 20 000 volts sur 8 kilomètres et demi

Ce chantier de raccordement, c'est une double prouesse. Prouesse technique d'abord, avec un linéaire de 8 kilomètres et demi, entre le poste source rue de Bordeaux à Angoulême, et le site de Nersac. C'est un câble moyenne tension, de 20 000 volts qu'on déroule petit à petit. Prouesse aussi pour les délais : commencé en février, le chantier a déjà permis de réaliser 70% du raccordement.

Le chantier doit s'achever fin juin © Radio France - Pierre MARSAT

Tout doit est fini fin juin. Cinq mois de chantier, c'est la moitié du temps imparti. Le chantier de raccordement ENEDIS à Nersac coûte 1 million d'euros au client, ACC, créé à 50% par la SAFT et donc Total, et à 50% par les constructeurs automobiles PSA et Opel.