Enedis et l’Entreprise Adaptée Le Châtaignier à Robion remplacent les portes de coffrets électriques

Un charte signée pour la troisième fois le 7 septembre renouvelle le contrat d’un an. Elle a pour objectif de favoriser l’insertion et l’inclusion des personnes en situation de handicap en leur confiant des activités utiles comme les réparations ou les changements de portes de coffrets électriques.

La convention porte notamment sur le remplacement ou la réparation de 600 portes de coffrets par an en Vaucluse par l’Entreprise Adaptée Le Châtaignier ainsi que la professionnalisation par Enedis pour former les travailleurs de l’Entreprise Adaptée en vue de ces réparations ou changements de portes de coffrets. Une formation qui garantie les exigences en matière de sécurité et de respect de l’environnement Enedis s’engage aussi à verser à l’AE le Châtaignier annuellement 10 000 euros hors fourniture du matériel, selon les interventions réalisées.

Plusieurs marchés confiés au secteur protégé par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité

Une autre activité a été confiée à l’EA le Châtaignier. Il s’agit du débroussaillage des postes de distribution publique d’électricité. Comme le souligne Emilie Blondel, Adjoint au Directeur Enedis en Vaucluse : « Les enjeux de développement durable sont au centre de la démarche RSE d’Enedis, fil rouge du _nouveau Projet Industriel et Humain 2020-2025_, qui vise à concilier performance industrielle et approche durable, au plus près des territoires et des clients, en faveur de la transition écologique. Notre politique d’achat est plurielle et toute l’entreprise s’y engage. D’autre part, nous dédions certains de nos marchés au secteur protégé. Par exemple, le recyclage des compteurs Linky. »

L’adjointe au directeur Enedis en Vaucluse tient d’ailleurs à rappeler qu’en 2020 : 2 millions 800 000 euros d’achats ont été réalisés en France par la société auprès d’entreprises du secteur de l’insertion par l’activité économique.