Enedis recrute 11 alternants en Sarthe

LA NOUVELLE ÉCO - Le fournisseur national d'énergie recherche des alternants pour la rentrée de septembre, au Mans, à La Flèche, Beaumont-sur-Sarthe, et La Ferté-Bernard.

Enedis se lance dans une grande campagne de communication pour recruter ses alternants de la rentrée de septembre 2021. Dans les Pays de la Loire, le fournisseur propose 70 offres de contrats. En Sarthe, il y a 11 postes à pourvoir dans quatre villes : Le Mans, La Flèche, Beaumont-sur-Sarthe, et La Ferté-Bernard.

Conseillers clientèle, techniciens et cartographe

Jean-Noël Salmon, délégué territorial d'Enedis en Sarthe : "Nous recherchons des conseillers clientèle raccordement, beaucoup de techniciens et un alternant en cartographie." Les techniciens interviendront sur le réseau, dans des postes électriques, sur des installations "très techniques".

En ce qui concerne les diplômes, "on a des offres pour presque tous les niveaux. Il y a des offres sur des qualifications professionnelles qui n'ont pas besoin de qualification préalable, mais aussi des Bac professionnels, et des BTS pour lesquels on a besoin d'avoir un bac général, technologique ou professionnel."

Entreprise de service public, Enedis équipe 317 000 clients en Sarthe et emploie 280 personnes dans le département.