Enedis, recyclage, méthaniseur, garage : la zone industrielle de Guéret se développe

Enedis va quitter le centre de Guéret. L'entreprise gestionnaire du réseau d'électricité était jusqu'à présent installée sur deux sites différents, à trois kilomètres de distance : l'un en plein centre, avenue de Laure ; l'autre près de la caserne des pompiers. En novembre, terminé : la soixantaine de salariés travailleront dans la zone industrielle, à la sortie de la ville, près de Saint-Fiel, à proximité de la déchèterie.

Ce déménagement dans un seul et même bâtiment, plus moderne, va faciliter la vie des salariés. Carthy qui programme les chantiers trouve les nouveaux locaux "plus grands, avec plus d'espace et moins de bruit, mieux adaptés". Ses collègues Pierre et Maxime y voient aussi un avantage : regrouper les équipes : "On pourra suivre nos chantiers de bout à bout en restant au même droit. Jusqu'à présent on doit échanger par mail ou se déplacer d'agence en agence, c'est un peu compliqué."

Ce déménagement permet aussi de libérer les locaux du centre-ville de Guéret, souligne Frédéric Saint-Paul, directeur territorial d'Enedis en Creuse : "Ils sont vieillissants et moins adaptés à notre activité d'aujourd'hui. On voit mal des camions traverser le centre-ville pour entreposer des matériaux, on préfère les voir sur ce site, ce terrain correspond à nos besoins."

La zone industrielle se développe

Enedis s'installe dans une zone en plein développement. Juste à côté du bâtiment d'Enedis, Hainaut Recyclage a aussi emménagé il y a cinq mois. Juste en face se trouve le terrain qui doit abriter le projet de méthaniseur et c'est aussi là que a été construit un champ de panneaux photovoltaïques il y a deux ans. A côté, plusieurs entreprises vont arriver : "On a un projet de granulés bois avec trente-cinq emplois à la clé et un investissement important, se réjouit François Barnaud, le vice-président de la collectivité en charge du développement économique. On aura très rapidement l'installation d'un garage de poids lourds à l'entrée de la zone."

Ce développement est une bonne chose pour l'agglomération du Grand Guéret, propriétaire des terrains. "C'est une satisfaction, ces zones étaient un peu dormantes mais un certain nombre d'entreprises arrivent. On est dans une zone centrée sur l'industrie, les déchets, l'environnement. On en voudrait toujours plus mais on ne peut pas dire qu'on reste les deux pieds dans le même sabot", commente François Barnaud.

Un nouveau parking dans le centre de Guéret

La ville de Guéret possède les locaux actuels d'Enedis. Après le déménagement de l'entreprise, elle compte installer un parking sur le site de l'avenue de Laure, confirme Guillaume Viennois, le premier adjoint. Il devrait y avoir plusieurs dizaines de places mais les détails du projet ne sont pas encore déterminés.