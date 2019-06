Enedis renforce son réseau haute-tension au nord de Caen

Un réseau qui a besoin d'être modernisé et une demande en constante augmentation : autant de raisons qui ont incité Enedis à renforcer son réseau électrique haute-tension. Le chantier qui a débuté en mars, entre dans une phase majeure. Il faut notamment passer des câbles sous l'Orne.

Caen, France

A l'occasion de ce chantier, 22 kilomètres de réseau haute tension vont être rénovés sur les communes d'Hérouville Saint-Clair, Blainville sur Orne et Ranville. Fanny Broult-Paynel, interlocutrice privilégiée des communes du secteur Est du Calvados : "c'est un chantier d'envergure qui représente 2,3 millions d'euros d'investissement. L'idée est de sécuriser la qualité du réseau sur le nord de Caen." A cette occasion, 8 kilomètres de lignes aériennes vont être déposées et enterrées.

Des câbles doivent être passés sous l'Orne © Radio France - Philippe Thomas

Les travaux concernent 12 000 foyers et 50 entreprises

Il s'agit à la fois de moderniser et renforcer le réseau dont dépendent 12 000 foyers et 50 entreprises dans les trois entreprises concernées. "Le réseau arrive à saturation explique Samuel Hingan, chargé de projet au service ingénierie et travaux chez Enedis. Surtout que cette zone est en constante augmentation que ce soit chez les professionnels ou les particuliers, il faut donc faire face à la demande."

Autre intérêt, "en cas d'aléas climatiques, ça nous permettra notamment de réalimenter rapidement les communes concernées" renchérit Fanny Broult-Paynel.

L'équipe sur le terrain à Ranville en présence d'élus venus visiter le chantier © Radio France - Philippe Thomas

La phase actuelle consiste notamment à passer des câbles sous l'Orne, étape majeure de ce chantier ce qui nécessite le déploiement de moyens exceptionnels. Pour terminer, sachez que l'an passé, Enedis a investi 178 millions d'euros dans son réseau dont 42 pour le seul département du Calvados.