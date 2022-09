Prix de l'énergie : "15% d'augmentation, c'est une hausse massive et historique" estime l'UFC-Que Choisir

Le gaz n'augmentera "que de 15% en janvier 2023" et "l'électricité de 15% en février (...) au lieu de 120%" grâce au maintien du bouclier tarifaire en 2023 a annoncé mercredi la Première ministre Elisabeth Borne, assurant que cela représentera "une hausse moyenne des factures de 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz, et de 20 euros par mois en moyenne pour ceux qui se chauffent à l'électricité".

"En réalité le gouvernement est incapable de dire combien paieront les consommateurs en 2023 car ce qui va dicter les prix théoriques en 2023, c'est leur évolution entre maintenant et la fin de l'année", a réagi Antoine Autier, responsable du département des études UFC-Que Choisir dans l'émission Ma France ce jeudi.

"Le gouvernement teste un exercice de communication", a-t-il ajouté "mais si on s'intéresse au chiffre de 15%, c'est historique comme augmentation pour l'électricité, on est à un niveau qui est entre deux et trois fois supérieur à l'inflation, objectivement cela reste des hausses massives."

Et de souligner : "Les chiffres évoqués par Elisabeth Borne sont des moyennes qui masquent d'énormes disparités."

"Il y a beaucoup d'habitations qui sont des passoires thermiques où les consommateurs paient en moyenne 300 euros par mois de facture d'électricité. 15% d'augmentation, cela représente 540 euros sur un budget annuel. On voit bien que c'est un coup de massue pour ces consommateurs, qui n'ont pas les moyens de compenser cette hausse des factures et qui sont déjà très affectés par d'autres hausses comme celle des prix de l'alimentaire".

"Un coup de massue" d'autant plus difficile à supporter, selon Antoine Autier de l'UFC-Que Choisir, "que les personnes qui habitent dans les passoires thermiques ne sont pas nécessairement les plus défavorisées, c'est à dire qu'elles ne bénéficient pas, parallèlement, d'un coup de pouce", tel que le chèque énergie de 100 à 200 euros versé à 12 millions de foyers modestes.

"10% maximum"

Interrogé sur les appels du gouvernement à faire preuve de davantage de "sobriété", Antoine Autier appelle à ne pas culpabiliser les consommateurs : "On entend le gouvernement nous dire de réduire notre consommation d'énergie, et notamment d'électricité, mais les consommateurs, dans leur grande majorité, économisent déjà l'énergie et depuis de nombreuses années : en 10 ans l'électricité a pris 50%, le gaz, l'an passé, avant le blocage des prix, avait pris plus de 50% donc les consommateurs ont déjà mis en place des mesures pour ne pas gaspiller l'énergie et ne pas voir augmenter leurs factures. Donc il peut toujours y avoir évidemment des conseils, on attend notamment la campagne de communication du gouvernement en octobre, mais il ne faut pas faire reposer sur les consommateurs, qui font déjà beaucoup d'efforts, la responsabilité des éventuels black-out qui pourraient avoir lieu cet hiver."

L'UFC-Que Choisir conteste en outre la méthode employée par le gouvernement. "Lors de son discours de politique générale, Elisabeth Borne avait indiqué qu'elle serait ouverte à la discussion avec des corps intermédiaires. Or là nous avons une décision qui tombe d'en haut, sans aucune concertation, alors que nous aurions eu des éléments à apporter. Nous prônons plutôt une hausse plafonnée à 10% maximum. _Certes cela aurait un impact sur les finances publiques, mais le gouvernement peut aussi augmenter ses ressources fiscales et on voit bien que des entreprises, des secteurs bénéficient pleinement de la hausse des prix de l'énergie et ils ne sont pas mis à contribution. Cela fait des semaines qu'on entend parler de faire quelque chose et rien n'a été annoncé. Donc il es_t possible de financer des mesures plus ambitieuses et protectrices du pouvoir d'achat des consommateurs."