Energie : après des négociations sur les tarifs, plusieurs piscines rouvrent en Ile-de-France

Les factures d'énergie sont passées"15 à 100 millions d'euros" et Vert Marine n'arrivait plus à suivre. Lundi 5 septembre, la société exploitante annonçait la fermeture d'une trentaine de piscines, dont 8 en Ile-de-France. Certaines rouvrent cette semaine, des accords ayant été trouvés pour que ces établissements bénéficient de tarifs négociés.

Ce lundi 12 septembre, les piscines de Versailles et Clichy-sous-Bois ont rouvert leurs portes. A Paris, la piscine Pailleron accueille de nouveau les nageurs depuis ce mardi, "un retour à la normal et au droit pour un service public" se félicite le maire du 19e arrondissement, François Dagnaud. La piscine de Gagny rouvrira, elle, ce jeudi 15 septembre.

Un accès négocié à des tarifs encadrés

A Meudon, les portes de la piscine rouvriront ce vendredi. Dans un communiqué, la mairie précise avoir négocié avec le SIGEIF et le SIPPEREC, les syndicats régionaux et intercommunaux pour l'énergie, pour désormais garantir "à Vert Marine des tarifs encadrés jusqu'au 31 décembre 2022 et avec des conditions d'exploitations plus favorables".

En Ile-de-France, les piscines de Mantes-la-Jolie, Conflans-Sainte-Honorine, Epinay-sur-Seine, ainsi que la patinoire de Champigny-sur-Marne restent fermées pour l'instant.