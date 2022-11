Énergie : "C'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien plein", alerte une bouchère de Lozère

Ils n'ont pas l'habitude de se faire entendre, mais les bouchers-charcutiers ne voient pas d'autre solution. "On a subi pendant des années un certain nombre d'événements, mais sans pour autant descendre dans la rue", a expliqué ce mardi 29 novembre, sur France Bleu Gard Lozère, Florence Vignal, bouchère en Lozère et présidente du syndicat des bouchers-charcutiers du département. Elle sera à Paris ce mardi avec d'autres membres de la profession pour un rassemblement aux abords de l'Assemblée nationale . Les bouchers sont aussi invités à éteindre leurs lumières entre 11h et 13h.

Un cri d'alarme pour alerter notamment sur les hausses des prix de l'énergie, alors que les bouchers ont une consommation d'électricité incompressible, "toutes les chaînes de froid, les chambres froides, la vitrine, l'éclairage évidemment du magasin, les fours pour les charcutiers et les traiteurs", avec des factures qui passent de "1.000 à 4.000 euros".

Des hausses de prix en boutique jusqu'à 10%

Autre poste en forte augmentation : les matières premières. "On a connu une augmentation de 12 % en moyenne de nos matières premières et globalement, les professionnels se sont contentés d'augmenter les prix entre 8 % 10 %", détaille Florence Vignal, rognant ainsi sur leurs marges ; "mais là, c'est vraiment la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase déjà bien plein". Cette hausse des prix fait craindre une baisse de la consommation. "On voit bien que les budgets se tendent dans les ménages, la seule qualité ne suffit plus à justifier un prix, les familles vont faire des choix", explique encore la bouchère.

Les bouchers vont donc demander au gouvernement d'étendre les aides à la profession. "Il y a énormément de trous dans la raquette puisque les entreprises de plus de dix salariés ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire", insiste Florence Vignal. Elle craint que certaines entreprises se retrouvent en grande difficulté, avec de "gros problèmes de trésorerie [...] il est hors de question d'aller emprunter pour financer une énergie qui a été consommée".

