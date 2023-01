Energie : Châteauroux Métropole adopte des boîtiers connectés pour réduire la consommation électrique

Un simple boîtier, connecté à un radiateur électrique, pour économiser de l'énergie : c'est le partenariat qu'a noué l'agglomération de Châteauroux avec Voltalis, qui conçoit des boîtiers connectés. L'idée est, qu'en cas de surconsommation du réseau électrique, ces boîtiers peuvent opérer des coupures de courant d'une dizaine de minutes pour faire des économies d'énergie, et éviter une surproduction d'énergie. Ces coupures de courant seront indolores pour les usagers, car elles sont trop courtes pour faire réellement baisser la température du logement.

"Ce boîtier sera installé au niveau de chaque radiateur électrique de la maison et aura pour objectif d'opérer de brèves réductions de consommation d'une dizaine de minutes dès lors que notre système électrique est en tension" , explique Amandine Chamel, responsable des partenariats chez Voltalis. "C'est à dire que l'hiver, quand on consomme plus d'électricité que nos capacités de production, par garantir l'équilibre de notre système électrique, il est nécessaire de réduire la consommation à l'échelle nationale." Amandine Chamel tient à préciser que ces coupures seront aléatoires et ne concerneront pas tous les boîtiers en même temps : "Nous n'allons pas opérer ces réductions de consommation sur les 150 000 boîtiers en même temps : c'est fait de manière automatique à travers des algorithmes développés par Voltalis pour répondre aux besoins du système électrique en temps réel. Et aujourd'hui, on opère des réductions de consommation de l'ordre de dix minutes pour ne pas impacter le confort de nos adhérents."

Un geste de sobriété énergétique

Du côté de la mairie de Châteauroux, adopter ce boîtier est surtout une manière pour les citoyens de faire un geste de sobriété énergétique : "C'est le consommateur qui choisit volontairement de consommer moins", indique Magalie Bourdin, responsable habitat pour la métropole de Châteauroux. "Il y a donc un impact sur sa facture et plus généralement un impact sur la consommation d'électricité à une plus grande échelle. La promesse de RTE est avant tout un gain d'énergie."

En plus de ces brèves coupures, le consommateur peut aussi contrôler à distance le boîtier et donc choisir d'activer ou d'éteindre son chauffage, ou bien de programmer des heures où l'appareil s'allume et s'éteint. "On peut aller jusqu'à 15% d'économie d'énergie par foyer" , ajoute Magalie Bourdin. "Mais au-delà de ça, le cumul de toutes ces réductions de consommation électrique va permettre de limiter le recours aux centrales : donc limiter sa consommation c'est éviter d'avoir à surproduire de l'énergie."