Énergie : des "réponses concrètes" aux entreprises au menu de l'État dans l'Eure

La hausse des prix de l'énergie, Xavier Roussel en faisait "des nuits complètement blanches, c'était vraiment très anxiogène". Jusqu'à un coup de fil de l'UMMIH, l'organisme professionnel qui le met en relation avec Rozen Saint-Joanis, conseillère départementale "sortie de crise" à la direction des finances publiques de l'Eure. "J'ai appelé, elle a répondu tout de suite, on a eu une écoute du tonnerre. On a pris rendez-vous avec ma comptable et elles ont fait le dossier ensemble" se réjouit le restaurateur, co-gérant de deux établissements à Évreux, la Vieille Gabelle et la Petite Gabelle.

Car Xavier Roussel était un peu perdu dans les dispositifs d'aide aux entreprises, ses deux entreprises n'ont pas le même fournisseur d'accès à l'énergie et pas le même contrat : "Une est au tarif jaune et l'autre au tarif bleu, on ne savait pas trop si on avait le droit au bouclier ou aux aides" détaille-t-il. Rozen Saint-Joanis a donc physiquement rencontré la comptable de la société, "une démarche personnelle" raconte-t-elle, "je voulais vraiment voir concrètement comment se passe le remplissage". Une initiative appréciée par le chef d'entreprise : "Ça a simplifié le travail de notre comptable et pour janvier février, ça lui prendra peut-être dix minutes, maintenant elle sait exactement ce qu'il faut faire" avance Xavier Roussel.

Propriétaire de trois boulangeries à Évreux, Stéphanie Lebarbier a bénéficié de l'accompagnement de la direction des finances publiques de l'Eure © Radio France - Laurent Philippot

Commerçante à Évreux, Stéphanie Lebarbier a également pris contact avec Rozen Saint-Joanis. "Elle m'a bien conseillée, bien renseignée sur les documents à remplir avec ma comptable" se satisfait la propriétaire de trois boulangeries. "Elle est rassurante !" sourit la cheffe d'entreprise. "Forcément, une de mes missions, c'est écouter les problèmes et essayer d'apporter des réponses concrètes et pratiques qui vont soulager le chef d'entreprise qui est souvent tout seul" lui répond Rozen Saint-Joanis, assise juste à côté d'elle dans le salon de thé de la boulangerie-pâtisserie. "Heureusement qu'on a cet accompagnement administratif qui est là pour nous" dit Stéphanie Lebarbier, car à part "la préfecture et l'administration, on n'a rien d'autre derrière qui s'occupe de nous, des commerçants" tacle celle qui fut adjointe au maire d'Évreux (2014-2015) avant de renoncer à sa délégation au commerce et à l'artisanat.

Remplir un dossier de demande d'aides

"Je ne savais pas trop comment faire" avance Marianne Aubertin, la comptable de Xavier Roussel qui pointe "un manque d'informations et beaucoup de documentations contradictoires sur internet". La rencontre avec la conseillère a été un soulagement, "on a pu voir ensemble la mise en place concrète de demande d'aides" poursuit-elle. Depuis, la comptable utilise ce qu'elle a appris pour ses autres employeurs car pour bon nombre d'entreprises, remplir un dossier d'aide n'est pas forcément aisé. Certes, pas besoin d'être une expert en mathématiques ou en informatique, mais "il faut quand même maîtriser l'outil informatique et l'outil Excel notamment puisque tout se passe sous forme de tableur, on doit reporter les informations saisies dans un tableau dans un autre tableau" précise Marianne Aubertin qui livre aussi un petit tuyau aux autres comptables : "Enregistrer au fur et à mesure régulièrement parce qu'on a eu quelques petits soucis au niveau du logiciel LibreOffice qui nous a un peu lâchés en route". Le logiciel, gratuit, est utilisé par les Finances Publiques mais beaucoup moins par les entreprises qui lui préfèrent d'autres outils.

Des dispositifs encore trop méconnus

Pour accompagner les entreprises en difficulté, la préfecture de l'Eure a mis en place un mail (prefecture-appui-auxentrerpises@eure.gouv.fr) et un numéro de téléphone (02.32.24.88.92) pour prendre rendez-vous. "Notre mobilisation aujourd'hui porte sur le fait de faire connaître ses dispositifs et d'être disponible en termes de conseils et d'accompagnement dans les démarches et les points d'attention à avoir" explique Isabelle Burel, directrice de projet "transition économique et écologique" à la préfecture de l'Eure. Depuis que Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a annoncé la mise en place de ces points d'accueil dans chaque préfecture, "une vingtaine d'entreprises a été accueillie ou renseignée la première semaine" souligne Isabelle Burel.

Toutes les aides et tous les numéros de téléphone utiles sont disponibles sur le site internet de la préfecture de l'Eure.