Énergie : des TPE aux grands groupes, à quelles aides les entreprises peuvent-elles prétendre ?

Tarif garanti, guichet unique, amortisseur électricité... Les dispositifs d'aide à destination des entreprises, pour les aider à faire face à leurs factures d'énergie, se multiplient. Mais ces dernières ne s'en emparent pas suffisamment, déplore le gouvernement. TPE, PME ou grande entreprise, à quoi ont-elles droit ?

Le bouclier tarifaire

Les entreprises éligibles au tarif réglementé du gaz et de l'électricité peuvent bénéficier du bouclier tarifaire. Pour elles, la hausse de leur facture d'énergie sera donc plafonnée à 15% en 2023.

Cela concerne les très petites entreprises (TPE), c'est-à-dire celles qui emploient moins de dix salariés et réalisent moins de deux millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, et dont la puissance du compteur d'électricité est inférieure à 36 kilovoltampères. Elles sont au nombre de 1,5 millions en France, sur les 2,1 millions de TPE que compte le pays.

Pour en bénéficier, ces entreprises doivent imprimer une attestation sur l’honneur disponible sur le site www.impots.gouv.fr , la remplir et la transmettre à leur fournisseur d’énergie. L’aide est appliquée directement par le fournisseur sur la facture.

Ce dispositif restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 pour l'électricité et jusqu’au 30 juin 2023 pour le gaz.

Le tarif garanti

Les 600.000 TPE non éligibles aux tarifs réglementés en raison de la puissance de leur compteur d'électricité (supérieure à 36 kilovoltampères), comme certains boulangers et artisans, peuvent bénéficier d'un tarif garanti de l'électricité : maximum 280 euros par mégawattheure de sur l'année 2023. Mesure entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

Ce tarif est réservé aux entreprises qui ont renouvelé leur contrat d'électricité entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, semestre au cours duquel les cours se sont envolés sur le marché de l'énergie.

Pour en bénéficier, les TPE éligibles doivent télécharger le formulaire accessible sur le site du ministère de l'Économie et le transmettre à leur fournisseur en indiquant qu’elles souhaitent renégocier leur contrat d’électricité.

L'amortisseur d'électricité

Les entreprises éligibles au dispositif "amortisseur d'électricité" peuvent bénéficier d'une prise en charge par l’État d'une partie de leur facture d’électricité, de l'ordre de 15 à 20% de la facture, selon les estimations de l'exécutif.

Cela concerne les petites et moyennes entreprises (PME, entre 10 et 249 personnes et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros), dès lors qu’elles paient un prix de l’énergie supérieur à 180 euros par mégawatt/heure. Toutes les TPE qui ne sont pas déjà protégées par le bouclier tarifaire peuvent également en profiter depuis janvier 2023.

Pour en bénéficier, il faut là encore imprimer une attestation sur l’honneur disponible sur le site www.impots.gouv.fr , la remplir, et la transmettre à son fournisseur d’énergie, qui l'appliquera directement. Pour vérifier si vous êtes éligible, un simulateur en ligne est accessible sur le site des impôts.

Reports et étalements

Les entreprises de moins de 250 salariés (TPE et PME) peuvent demander l’étalement de leurs factures d’énergie jusqu’à l’été 2023. Elles doivent pour cela se rapprocher de leur fournisseur d'énergie.

Elles peuvent également demander un report des impôts. Pour cela ces entreprise doivent en effectuer la demande sur https://www.impots.gouv.fr via leur espace professionnel.

Enfin, le report des cotisations sociales est également possible pour les TPE et les PME qui en feraient la demande auprès de l’URSSAF .

Le guichet d'aide au paiement des factures

Ce guichet unique est accessible aux entreprises (TPE, PME, ETI ou grandes entreprises) dites "grandes consommatrices d’énergie" : leurs dépenses d’énergie doivent représenter plus de 3% de leur chiffre d'affaire de référence (celui de l'année précédente, typiquement). Par ailleurs leur facture d'énergie doit avoir augmenté d'au moins 50% par rapport au prix moyen payé en 2021. Pour savoir si vous êtes concernés, un simulateur en ligne est accessible ici.

Cette aide leur permet de recevoir jusqu'à 4 millions d'euros d'aides au paiement de leurs factures de gaz et d'électricité. Les demandes sont à effectuer via le site www.impots.gouv.fr

Pour les factures d’électricité et de gaz de septembre et octobre 2022 : l’aide peut être sollicitée jusqu’au 28 février 2023

Pour les factures d’électricité et de gaz de novembre et décembre 2022 : l’aide pourra être sollicitée du 16 janvier 2023 au 31 mars 2023 ;

Pour les facture d’électricité et de gaz de janvier et février 2023 : l’aide pourra être sollicitée du 20 mars 2023 au 31 mai 2023.

Cette aide est cumulable avec l'amortisseur d'électricité, pour les TPE et les PME qui rempliraient toujours les critères d'éligibilité après prise en compte de l'amortisseur.

Restent les entreprises "énergo-intensives", particulièrement vulnérables du fait de leur importante consommation de gaz et/ou d'électricité. Pour elles, le gouvernement a également prévu un dispositif de guichet, avec des enveloppes d'aide plafonnées à 50 ou 150 millions d'euros. Les critères d'éligibilité sont assez similaires à ceux de l'autre guichet mais un peu plus étoffés, avec une prise en compte de l'excédent brut d'exploitation de l'entreprise.

Les contacts en cas de difficultés

Pour s'orienter dans le labyrinthe des aides, les entrepreneurs peuvent s'adresser dans chaque département à un conseiller dédié, dont les coordonnées sont répertoriées par le ministère de l'Economie . Elles peuvent éventuellement s'adresser à la Chambre du commerce et de l'industrie de leur département ou à la Chambre des métiers et de l'artisanat.

Les petites entreprises (de 50 à 400 salariés) les plus en difficulté peuvent également s'adresser à un commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises (CRP), chaque région en comptant un. Les plus grandes entreprises sont elles invitées à se tourner vers le Comité interministériel de restructuration industrielle, joignable à l'adresse mail CIRI@dgtresor.gouv.fr.