Énergie : deux habitants d'Elbeuf privés d'électricité depuis août 2020

À Elbeuf (Seine-Maritime), chez Nadine 70 ans et Jérôme son fils, c'est le système D depuis près de trois ans. Depuis août 2020, l'électricité a été coupé dans leur appartement rue du Neubourg. La régie d'électricité d'Elbeuf, qui gère et distribue l'électricité dans la commune et qui dépend de la mairie estime qu'ils n'ont jamais payé leur facture d'électricité. Eux affirment qu'ils n'ont jamais reçu ni de facture ni de contrat d'électricité.

Dans l'entrée de l'appartement, même en pleine journée, difficile de voir ou on met les pieds. "Je me trimballe toujours avec ma lampe de poche" , dit la retraitée. Dans le salon, des fils et des ampoules pendent sur les murs et au plafond. Jérôme, la cinquantaine, est mécanicien de formation et touche le RSA. Il a installé des batteries dans tout l'appartement. Une batterie de voiture qu'il doit recharger "tous les quatre jours", des batteries externes pour brancher les téléphones et les lampes led.

Des lampes reliées à des batteries externes, chez Nadine et Jérôme, à Elbeuf, le 24 avril 2023. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

"Ce n'est pas une vie"

Ils vivent sans réfrigérateur et pour manger chaud, ils utilisent un réchaud "comme au camping", se désole Nadine. "Ce n'est pas une vie", poursuit la retraitée qui raconte pourtant avoir faire de nombreuses démarches pour tenter de régler la situation.

En arrivant dans l'appartement en 2018, Nadine et Jérôme se rendent à la régie pour signer un contrat d'électricité, qui ne leur a ensuite "jamais été envoyé", assure Jérôme. Entre 2018 et 2020, ils ne reçoivent aucune facture. Le 26 août 2020, l'électricité est coupée et depuis, la mère et son fils ont reçu plusieurs mises en demeures et courrier de la trésorerie leur réclamant plusieurs milliers d'euros pour l'électricité consommée.

Nadine et Jérôme se servent de batteries externes pour charger leurs téléphones. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Situation bloquée

Nadine prend plusieurs fois rendez-vous à la régie d'électricité d'Elbeuf, avec l'aide d'une assistante sociale. La retraitée fait plusieurs paiements "en carte bleu et en espèces". Puis elle reçoit un chèque énergie de 400 euros pour l'aider à payer, mais la situation ne change pas.

Contactée par France Bleu Normandie, la régie confirme ses nombreuses visites mais assure que la situation pourra se régler si Nadine et son fils payent "une partie" des impayés. Elle propose aussi de mettre en place un échéancier de 100 euros par mois que Nadine ne peut accepter car "avec sa retraite de 684 euros", le loyer, les assurances,... elle "ne peut pas payer plus que 50 euros par mois".