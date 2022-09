Énergie : "EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver", assure Agnès Pannier-Runacher

Après avoir décrété la fin de l'abondance et appelé à la sobriété, Emmanuel Macron a réuni ce vendredi un Conseil de défense pour faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité et examiner les scénarios afin d'éviter les pénuries cet hiver.

Emmanuel Macron a réuni vendredi matin les "ministres compétents" sur le dossier énergétique, pour faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité alors que les flux de gaz en provenance de Russie se sont taris, et que les Européens se préparent à un possible arrêt total à cause de la guerre en Ukraine. Concernant l'électricité, la situation est également tendue en raison de l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire.

32 réacteurs "redémarrés pour cet hiver"

"32 réacteurs sont à l'arrêt, pour cause de corrosion ou de maintenance", a rappelé la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher lors d'un point presse, assurant qu' "EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver." Jeudi sur France Inter Élisabeth Borne avait demandé à EDF de tenir son calendrier pour éviter à la France de devoir redémarrer une centrale à charbon.

Interrogée sur une potentielle hausse des factures, Agnès Pannier-Runacher s'est engagée à ce que le gouvernement "amortisse une partie de l'augmentation du prix de l'électricité", y compris après la fin du "bouclier tarifaire", fin 2022. Les détails seront "discutés dans les prochaines semaines".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La solidarité européenne" sera renforcée a en outre promis la minsitre. Les échanges d'électricité et de gaz avec l'Espagne et l'Allemagne seront accrus afin d'éviter toute coupure, a-t-elle annoncé.

Le gouvernement rassurant sur les stocks de gaz

"La clé pour passer l'hiver, c'est la mobilisation générale", a insisté la ministre de la Transition énergétique. Les stocks de la France en gaz sont remplis à 92%, avec deux mois d'avance, a-t-elle affirmé, confirmant les propos de la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor, invitée de RTL ce vendredi. Selon cette dernière, la France ne devrait pas manquer de gaz cet hiver sauf si la saison est très rigoureuse et que les autres moyens de production d'énergie faiblissent.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"À partir de début octobre, nous ferons un point régulièrement, tant sur la situation d'approvisionnement en gaz et en électricité que sur la mise en œuvre concrète des mesures de sobriété", a également indiqué Agnès Pannier-Runacher.