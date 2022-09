Énergie : hausse des prix du gaz et de l'électricité limitée à 15% en 2023, un nouveau chèque énergie annoncé

Alors que le gestionnaire du réseau électrique français (RTE) a invité les Français à réduire leur consommation électrique d'1 à 5% cet hiver pour éviter les coupures, la Première ministre Elisabeth Borne a fait le point ce mercredi sur les différents scénarios qui nous attendent. Elle a également détaillé des mesures pour contenir la hausse des prix des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Elle sera de 15% a indiqué la cheffe du gouvernement.

La hausse des prix de l'électricité et du gaz limitée à 15% en 2023

Bouclier tarifaire énergie prolongé en 2023

"Le bouclier tarifaire a bloqué le prix du gaz et contenu l'augmentation du prix de l'électricité à 4% alors que la facture a été multipliée par 2 ou 3 en Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas", a vanté Elisabeth Borne avant d'annoncer "la prolongation du bouclier tarifaire pour tous les ménages, copropriétés, logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes", soit deux tiers des communes françaises selon elle, en 2023. "Nous allons ainsi limiter les hausses de prix à 15%", a assuré la Première ministre. Le gaz n'augmentera que de 15% en janvier 2023 et l'électricité de 15% en février. "15% au lieu de 120%", a-t-elle insisté affirmant que "l'écart ne sera pas reporté sur les factures des consommateurs en 2024 (...) il sera pris en charge par l'Etat",".

Concrètement, cela représente "une hausse moyenne des factures de 25 euros par mois, au lieu de 220 euros par mois sans le bouclier tarifaire, pour les ménages qui se chauffent au gaz", a détaillé Elisabeth Borne, et "une hausse moyenne de 20 euros par mois, au lieu de 180 euros par mois, pour ceux qui se chauffent à l'électricité".

Chèques énergie de 100 à 200 euros pour 12 millions de foyers

Pour les plus modestes, "des chèques énergie exceptionnels seront versés d'ici la fin de l'année aux 12 millions foyers les plus modestes", a également annoncé la Première ministre précisant qu'ils seront d'une valeur "de 100 à 200 euros, selon le revenu".

La mesure coûtera 1.8 milliards d'euros, "déjà budgétés en 2022", a indiqué le ministre de l'Economie Bruno Lemaire.

Pour les ménages qui se chauffent au fioul et au bois, un dispositif a été voté début août et "des aides seront versées à partir de novembre", a ajouté Elisabeth Borne alors que l'association Familles rurales a réclamé mercredi des mesures pour les ménages concernés. "En milieu rural, on cumule en effet les difficultés, a souligné Nadia Ziane, cadre de l'association. C'est là où on trouve le plus de passoires [thermiques]. En plus, les énergies qu'on utilise pour se chauffer, ce n'est pas toujours le gaz et l'électricité."

16 milliards d'euros consacrés au bouclier tarifaire en 2023

"La France va dépenser, en 2022, 2,2% de son PIB pour protéger nos compatriotes" face à la crise énergétique. "Le bouclier tarifaire coûtera à l'Etat 16 milliards d'euros" en 2023, a en outre annoncé le ministre de l'Economie. "Pour être tout à fait précis, il coûtera 11 milliards d'euros pour le gaz et 5 milliards pour l'électricité", a détaillé Bruno Lemaire.

Le "bouclier tarifaire" sur les prix de l'énergie actuellement en vigueur - qui a permis de geler les prix du gaz à leur niveau d'octobre 2021 et de plafonner la hausse des factures d'électricité à 4% depuis février dernier - devait arriver à échéance fin décembre. Depuis sa mise en place à l'automne 2021, le coût pour les finances publiques s'est établi à 24 milliards d'euros - ristournes sur les carburants comprises - selon le gouvernement.

Pour les entreprises, "les guichets seront ouverts au-delà du 31 décembre", a par ailleurs indiqué Bruno Lemaire, interrogé sur le soutien de l'État aux PME notamment.

"Sobriété"

La France pourra passer l'hiver et faire face à la demande de gaz et d'électricité à condition d'économiser l'énergie a répété la Première ministre. "Ce sont des millions de décisions individuelles qui sont indispensables pour que l'hiver se passe bien", a redit Elisabeth Borne. "Dans les scénarios les plus probables, si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupures" de gaz et d'électricité a-t-elle assuré. Le dispositif de rationnement pour les entreprises consommant beaucoup n'aurait alors pas besoin d'être activé.

"Seules la sobriété et la solidarité européenne nous permettront d'éviter des coupures et des rationnements dans les scénarios les plus pessimistes, comme un hiver particulièrement froid cumulé à des difficultés d'approvisionnement", a insisté la cheffe du gouvernement. "À court terme, nous sommes vigilants à ce qu'EDF tienne son planning de redémarrage des réacteurs nucléaires, ce qui aura un effet immédiat sur la baisse des prix de l'électricité."

"Début octobre, nous ferons le point avec les [neuf] groupes de travail" qui réfléchissent au plan de sobriété du gouvernement "qui vise à réduire de 10% notre consommation énergétique" a précisé la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runnacher. Le détail du plan sera alors dévoilé et des engagements seront "signés" par les acteurs de chaque secteur.

Le gouvernement va par ailleurs lancer une campagne de sensibilisation à la sobriété énergétique le 10 octobre prochain. "Nous ne demanderons jamais d'efforts aux Français en situation de précarité énergétique ou de sobriété contrainte", a promis la ministre.

