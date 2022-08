Énergie : "Il faut faire des efforts pour éviter les coupures", estime le président du Medef de l'Eure

Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bezieux, et la Première ministre, Elisabeth Borne, ce lundi lors de l'université d'été du Medef

Elisabeth Borne demande aux entreprises de faire des économies d'énergies. La Première ministre, qui s'est exprimée ce lundi lors de l'université d'été du Medef, a invité les chefs d'entreprise à établir en septembre des "plans de sobriété" énergétique, consistant à réduire les consommations de 10%.

"Les chefs d'entreprise sont des personnes pragmatiques. Dans un contexte de pénurie, nous sommes conscients qu'il faille faire des économies et faire en sorte de réduire nos consommations d'énergie", réagit ce mardi le président du Medef de l'Eure, Jean-Philippe Daull, invité de France Bleu Normandie.

"Solidarité"

Lui-même PDG du groupe Candor à Val-de-Reuil, Jean-Philippe Daull souligne que ces économies bénéficient aussi aux entreprises, qui économisent autant sur leur facture énergétique. En revanche, selon lui, les efforts sont plus ou moins faciles à consentir selon le type d'activité.

"Dans les sièges sociaux ou dans les activités tertiaires, cela va ressembler finalement à ce que vont devoir faire tous les ménages, comme réduire un petit peu le chauffage. Pour les industries plus lourdes, c'est beaucoup plus compliqué. Quand une industrie du verre s'arrête, par exemple, quand elle arrête son four, c'est tout son processus de production. Il lui faut beaucoup de temps pour le remettre en route. Donc effectivement, c'est aussi pour ces entreprises qu'il faut faire tous ces efforts, par solidarité. Il faut absolument éviter d'avoir des coupures, d'avoir des délestages qui, pour ces entreprises, seraient absolument catastrophiques."

Quand au spectre du "rationnement" agité ce lundi par Elisabeth Borne, Jean-Philippe Daull juge le discours de la Première ministre "un peu alarmiste". "Si l'hiver est extrêmement rude, effectivement cela va être compliqué", reconnait tout de même le président du Medef de l'Eure. "C'est le côté parfois un peu moralisateur qui peut être un peu agaçant", conclut néanmoins Jean-Philippe Daull, pour qui les chefs d'entreprise n'ont pas attendu le gouvernement pour faire des économies.