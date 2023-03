Energie : "J'allume mon four, je perds de l'argent !", ce boulanger du Mans ferme les week-ends

"Le magasin sera fermé tous les week-ends", peut-on lire sur une petite affiche scotchée sur la vitrine. La boulangerie "Les merveilles de Jade", quartier gare sud, prévient sa clientèle : elle n'assurera plus le service les samedis et dimanches en raison d'une facture d'électricité de mars qui a explosé. "De 800 euros, je suis passé à 4.100 euros, donc, c'est multiplié par cinq", grimace le boulanger. François Halloin s'est confié à France Bleu Maine sur sa situation.

ⓘ Publicité

"C'est simple, j'ai fait mes calculs, j'ouvre à perte..."

La crise énergétique ,liée à la guerre en Ukraine, continue de frapper de plein fouet les petits commerçants. François Halloin en est l'illustration, avenue Henri Lefeuvre. Il a fait la différence entre ses dépenses et ses gains, et le boulanger est dans le rouge. "Samedi dernier, j'ai fait 240 euros de caisse", décrit l'artisan, j'allume le four, déjà je perds de l'argent. Je paye 170 euros de four, d'électricité, après ma vendeuse je la paye 55 euros par jour, donc cela fait 220 euros un peu près, et vous ajoutez les matières premières... Franchement, on ne vit plus."

Désemparé, le boulanger a donc été forcé de modifier le contrat de son unique vendeuse, Véronique, qui passe à 25 heures par semaine, contre 30 heures auparavant. "Je perds cinq heures, donc par mois, je perds 20 heures", se confie la salarié, qui doit faire une croix sur 200 euros sur sa fiche de paie. Elle recherche un second emploi pour combler cette perte de temps de travail.

loading

Le boulanger a fait des démarches pour être éligible aux aides de l'Etat , notamment le fameux bouclier tarifaire qui permet de plafonner la hausse des prix de l'électricité à 15%. "Je les ai appelés, ils m'ont dit : On est tellement débordé pâr ces demandes qu'on a pas le temps [de les traiter], donc ça traine", s'agace François Halloin.

Le boulanger a mis une petite affiche pour prévenir ses clients. © Radio France - Julien Penot

L'artisan espère également obtenir un échantillonnage de sa facture de 4.100 euros du mois de mars. Il ne sait quand il pourra se permettre de rouvrir le week-end, et redoute même de devoir définitivement mettre la clé sous la porte.