Energie : la polémique sur les illuminations de Noël menace l'emploi chez Leblanc au Mans

"On s'est dit : ça y est, on n'a plus de boulot" : l'inquiétude est palpable dans les mots de Christine, qui travaille chez Leblanc Illuminations au Mans (Sarthe) où le mois de septembre a été très calme alors qu'il s'agit habituellement d'une période très forte activité. Comme les 289 salariés de l'entreprise, dont 138 au siège sarthois, cette graphiste de 56 ans voit avec angoisse la polémique sur les illuminations de Noël prendre de l'ampleur et menacer son emploi. Alors que les collectivités françaises représentent deux tiers du chiffre d'affaires de Leblanc, de nombreuses communes hésitent voire renoncent à passer commande, au nom de la sobriété énergétique.

Des illuminations qui consomment très peu d'énergie

Sur le seul mois de septembre 2022, Leblanc Illuminations a perdu deux millions d'euros, avec une baisse de 40% de son chiffre d'affaires par rapport à septembre 2021. Pourtant, l'entreprise martèle que la consommation énergétique de ses produits est minime : 100% de ses décors fonctionnent uniquement avec des leds depuis déjà 20 ans. "Sur un mois d'illuminations, cela représente deux centimes par habitant", assure Arnaud Leschemelle, le président de Leblanc Illuminations. "On explique aux communes que cela représente une dépense de 150 euros par mois. On nous répond : non mais on ne peut pas, c'est psychologique".

Christelle Morançais, la présidente de la région Pays de la Loire, a visité l'usine de Leblanc Illuminations ce jeudi 6 octobre et assuré les salariés de son soutien © Radio France - Juliette Bourgault

Arnaud Leschemelle peine en effet à convaincre certains élus, qui lui confient redouter aussi la réaction de leurs administrés alors qu'on ne parle plus que de sobriété . Selon le président de Leblanc Illuminations, le risque de licenciements est réel : "Quand on vous dit 'Ce que vous faites, ce n'est pas bien' sans chercher plus loin ni penser aux emplois derrière et aux gens qui en vivent, je trouve cela scandaleux.".