Energie : la Région Centre-Val de Loire propose une aide à l'investissement aux entreprises et aux artisans

Depuis l'automne dernier, on ne compte plus le nombre d'entreprises et d'artisans qui ont vu leurs factures d'électricité ou de gaz multiplier par 2 voire 3 ou 4. Les boulangers font partie des plus impactés. Pour aider ces entreprises à faire face et aussi à préparer l'avenir, la Région Centre-Val de Loire va débloquer 4 millions d'euros sous forme d'aides à l'investissement sur le matériel. " Il a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de changer leurs radiateurs, leurs lampes pour faire baisser leur consommation d'énergie ou le boulanger du coin qui a besoin d'un nouveau four plus performant " explique Harold Huwart, le vice-président de la Région chargé de l'économie. "On va donc les aider à changer leurs installations en finançant 50%. C'est une façon de préparer l'avenir et la transition énergétique" insiste l'élu régional.

ⓘ Publicité

"L'objectif, c'est de garder nos entreprises et artisans de proximité"

Conférence de présentation du dispositif avec François Bonneau - @regioncentrevaldeloire

Le nouveau dispositif, qui a été voté vendredi dernier par la commission permanente de la Région, a été conçu en lien avec les chambres consulaires. "On a mené une enquête auprès de 500 artisans" détaille Aline Mériau, la présidente de la Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat, "cette problématique des installations trop énergivores est revenue très souvent. Maintenant, on a bien conscience que pour certains, investir en ce moment dans du matériel neuf et performant, c'est compliqué. Mais, c'est un gage d'avenir". Pour Jacques Martinet, le président de la Chambre Régionale du Commerce et de l'Industrice, "cette aide a le mérite d'exister. Après, il y aura tous les cas de figure. Mais l'objectif, c'est bien de garder nos entreprises et nos commerçants de proximité".

Selon les chambres consulaires, 1/3 des entreprises contactées récemment envisagent de déposer le bilan avant la fin de cette année. Ca représente environ 7.500 emplois menacés. "On pourrait connaitre le pire plan social de la région si on ne fait rien" conclut Harold Huward. Pour les artisans, commerçants et chefs d'entreprises intéréssés par cette nouvelle aide, les formulaires de demandes sont déjà en ligne sur le site de la Région Centre-Val de Loire. 3 agents seront dédiés à l'instruction des dossiers.