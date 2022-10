Énergie : les aides annoncées par le gouvernement saluées un secteur de la boulangerie très inquiet

"C’est un soulagement que tous ces boulangers soient éligibles à cette aide. C'est déjà une bonne nouvelle". Au lendemain des annonces du gouvernement sur la mise en place d'un "amortisseur" d'électricité pour les TPR et PME pour faire faire face à la flambée des prix de l'énergie, Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française a réagi sur franceinfo ce vendredi.

A compter du 1er janvier, l'Etat prendra en charge une partie des factures énergétiques. Mais cela ne suffira pas selon le représentant du secteur, qui évoque une inévitable hausse du prix de la baguette, "de 5 à 10 centimes" en cas d'explosion du prix de l'électricité. "On risque peut-être d'avoir quand même des factures qui sont doublées. On avait fait des simulations. On sait qu'une facture doublée d'électricité, c'est une augmentation de tous les prix d'une boulangerie de 15%", précise Dominique Anract.

Pour le représentant du secteur de la boulangerie-pâtisserie, la France est le pays d'Europe où les prix ont le moins augmenté. "Les boulangers ont été très raisonnables malgré la levure (+ 70%), la farine (+30 à 40%), le beurre a augmenté (+ 70%), le sucre (+ 50%), etc. Toutes les matières premières et les emballages ont augmenté. Les boulangers ont quand même pris sur leurs marges puisqu'il y a eu à peu près entre 5 et 8% d’augmentation de la baguette", explique-t-il.

"On ne vas pas vendre la baguette à deux euros !"

Néanmoins, certains boulangers se montrent sceptiques après les annonces du gouvernement. C'est le cas par exemple dans la périphérie de Toulouse où la gérante de la boulangerie Le Moulin indique que ses factures d'électricité ont été multipliées par 2,5. "On atteint 6.000 euros par mois", précise-t-elle. Afin de faire face, elle a décidé réduire les livraisons de pains dans les écoles, de revoir à la baisse ses commandes chez certains fournisseurs mais surtout d'augmenter le prix de son pain.

"Cela faisait quatre ans que nous n'avions pas changé le prix", admet la boulangère, qui a décidé d'augmenter sa baguette de 5 centimes. Une hausse qui ne lui permet toujours pas d'avoir un modèle économique viable, "mais on ne va pas vendre la baguette à deux euros !", s'indigne-t-elle.

Elle se montre critique sur "l'amortisseur" d'électricité annoncé par le gouvernement. "Faire des dossiers pour obtenir ces aides prend un temps fou, et si finalement on arrive à les déposer, on n'est jamais dans les clous. Là, ils vont nous proposer 500, 2.000 euros d'aides mais à côté de ça les aides sur les salaires viennent d'être supprimées. Honnêtement que le gouvernement ne s'embête pas, qu'il ne perde pas de temps, pas d'argent", conclut-elle.