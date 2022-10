Energie : les boulangeries sans bouclier tarifaire en péril selon le sénateur mayennais Guillaume Chevrollier

Le sénateur LR de la Mayenne, Guillaume Chevrollier, vient d'écrire à la ministre de la Transition Energétique pour l'alerter sur la situation des boulangeries qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire afin de faire face à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières comme le blé. Les critères pour l'obtenir sont en effet très précis. Or, explique l'élu mayennais, certains établissements de moyenne taille, qui emploie moins de 10 personnes, n'y ont pas accès à cause d'une puissance électrique trop élevée. Une situation qui met en péril ces boulangeries selon Guillaume Chevrollier.

Sur France Info, "les critères pour les PME" qui souhaitent bénéficier du bouclier tarifaire "vont bouger" à partir du "1er novembre", a expliqué Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Dans son discours du 14 septembre dernier, la Première ministre avait annoncé le prolongement de ces aides en 2023 et son extension aux petites entreprises.

Celles qui ont moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à deux millions d'euros sont actuellement éligibles au bouclier tarifaire. Mais selon Bruno Le Maire, les critères sont "trop compliqués, puis surtout ce ne sont pas les bonnes références".

"Nous ne vous laisserons pas tomber", a promis le ministre de l'Economie à "toutes les entreprises", de toutes tailles, "les artisans" et "tous ceux qui ont des difficultés à payer leur facture énergétique".

Enfin, un "guichet unique" sera mis en place à partir du 1er novembre, a précisé Bruno Le Maire. "Il sera simplifié" et ouvert sur le site de la Direction générale des Finances publiques.