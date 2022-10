Économie d'énergie : les chauffe-eaux liés aux compteurs Linky pourront être désactivés à la mi-journée

Un arrêté vient d'être publié au Journal officiel, qui permet au distributeur d'électricité Enedis de désactiver les chauffe-eaux électriques ponctuellement aux heures creuses de la mi-journée, surtout entre 12h et 14h, pour faire des économies d'énergie en cas de pic de consommation.

C'est une conséquence concrète de la hausse du prix de l'énergie : les chauffe-eaux électriques liés aux compteurs Linky pourront être désactivés aux heures creuses de la mi-journée par l'opérateur Enedis, filiale d'EDF chargée de la distribution d'électricité. L'arrêté a été publié mardi au Journal officiel et la mesure entrera en vigueur très prochainement, le samedi 15 octobre, pour les clients qui ont un abonnement "heures pleines/heures creuses". L'objectif est d'économiser de l'énergie pour protéger le réseau cet automne et cet hiver.

Cinq millions de ménages sont concernés

"Cinq millions de ménages sont concernés selon le gouvernement", précise ce mercredi sur franceinfo Elisabeth Chesnais, spécialiste des questions énergétiques pour l'association de consommateurs Que Choisir. Ces désactivations seront ponctuelles, en prévision de pics de consommation et temporaires. Cela ne veut pas dire que le courant sera coupé chez les personnes concernées mais que l'alimentation du cumulus du chauffe-eau sera suspendue. Elle ne pourra se faire qu'aux heures creuses de la nuit.

Ce sera surtout entre 12h et 14h

L’arrêté autorise les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité à "désactiver la fermeture du contact pilotable" entre "11 h et 15h30". Soit durant les heures creuses. "Ça sera surtout entre 12h et 14h, uniquement pour les clients qui seront en heures creuses à ce moment-là", poursuit Elisabeth Chesnais, pour qui ce sera un moyen d'éviter les coupures d'électricité lors de périodes de tensions, "lorsque nous aurons du mal à faire correspondre l'offre et la demande".

Les autres appareils électriques pas concernés

Enedis précise que seuls les chauffe-eaux sont concernés par ce dispositif temporaire : le fonctionnement des frigos, télévisions et autres appareils électriques ne sera pas impacté. Cette mesure inédite devrait permettre d'économiser 3,5 gigawatts par jour, soit la production de 3,5 réacteurs nucléaires.