Energie : les entreprises d'Indre-et-Loire appelées à utiliser les dispositifs de soutien

Le préfet d'Indre-et-Loire Patrice Latron et le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire Thierry Pourquier.

Selon les estimations nationales, seulement la moitié des TPE s'est manifestée auprès de son fournisseur d'énergie pour bénéficier du bouclier tarifaire ou de l'amortisseur d'électricité, les deux aides mises en place par le gouvernement, alors que les entreprises commencent à recevoir leur nouvelle facture, qui subit la hausse des coûts de l'énergie.

Philippe Roussy, de la Chambre de commerce et d'industrie d'Indre-et-Loire, exhorte les TPE retardataires à agir vite. "On voit bien, avec les appels que nous passons, que les entreprises n'ont pas pris le taureau par les cornes assez tôt, beaucoup se sont réveillées récemment. Je ne les blâme pas, elles ont traversé plusieurs crises ces dernières années, mais ce qu'il faut, c'est regarder les choses en face, et pour sauver son entreprise, la première des choses à faire est de remplir cette déclaration sur l'honneur !"

Un seul document à remplir

Car la procédure est très simple. Il suffit de remplir une déclaration sur l'honneur sur le site de son fournisseur d'énergie (entre autres EDF, Engie ou encore TotalEnergies) ou bien de l'imprimer depuis le site des impôts et de l'envoyer par courrier à son fournisseur. Un document où il ne faut que cocher que quelques cases, explique Thierry Pourquier, directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire. "On rentre le nom de son entreprise, avec son numéro de référence, et cocher la case correspondant à sa situation. Ensuite, de façon automatique, le fournisseur va moduler la facture en fonction des déclarations". Attention à ne pas trop tarder, ces aides sont rétroactives jusqu'au 31 mars !"