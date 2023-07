Energie : les vendeurs de bois tourangeaux pris d'assaut pour les livraisons cet été

Cela peut paraitre étrange en plein été, mais les ventes de bois de chauffage sont en plein boum en Indre-et-Loire. Tellement que certains professionnels des combustibles n'ont plus de créneaux disponibles pour livrer des stères aux particuliers. Pourtant, les prix ont augmenté de 50% sur l'année 2022, selon TotalEnergies, et ils risquent d'augmenter à nouveau à la rentrée de septembre.

ⓘ Publicité

A Fondettes, Fabrice a reçu six stères de bois, ce mercredi. "J'ai commandé en fin d'hiver, en avril", explique-t-il. "Le but c'était d'avoir du bois au début des vacances scolaires pour pouvoir le ranger en plein soleil et qu'il continue à sécher pendant trois ou quatre mois avant d'être utilisé dans le feu", précise Fabrice.

Anticiper pour être sûr de pouvoir se chauffer

Anticiper, c'est ce que conseille Eric Beaugeard, dont la société multi-combustibles est basée à Neuillé-Pont-Pierre. C'est lui qui a livré le bois à Fabrice. "C'est exactement la technique qu'on souhaite que les clients prennent, la bonne habitude qu'il faudrait prendre", confie le revendeur de combustibles. Il demande à ses clients, notamment aux plus récents qui ont bénéficié d'aides gouvernementales, de ne pas attendre le dernier moment pour commander leur bois. S'il leur manque déjà quelques stères, ils peuvent passer commande pour s'assurer d'être livré. Sion, "ça va être très compliqué l'hiver prochain, certains n'auront pas de bois pour mettre dans leur machine toute neuve", prévoit Eric Beaugeard.

Cet été, il n'arrête pas les livraisons. "En trois semaines, on a à peu près vendu l'équivalent du volume de l'année dernière", détaille Eric Beaugeard. Déjà en janvier et en février, il assure avoir livré du bois tous les jours. Ce qu'il ne faisait pas les années précédentes. "On a un planning qui est tellement plein que je ne prends plus de nouveaux clients", affirme Eric Beaugeard. Il prendra peut-être de nouveaux clients au mois de septembre, mais il veut d'abord être sûr d'avoir les stocks suffisants.