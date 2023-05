Énergie, recettes modifiées, marges rognées : comment le secteur du surgelé fait face à l'explosion des prix

Le rayon surgelés est celui qui augmente le plus en supermarché, avec 20% de hausse sur un an.

C'est LE rayon qui a le plus augmenté en supermarché. Les allées consacrées au surgelé accusent une hausse de 20% en un an dans les grandes surfaces, selon les données récoltées par NielsenIQ, partenaire du panier France Bleu avec franceinfo. Il devance le rayon frais, en hausse de 16,5% sur un an, et le rayon animaux (+15% sur un an, 18% pour les croquettes). France Bleu vous explique pourquoi ce rayon a explosé, et les stratégies mises en place par les acteurs du secteur pour tenter de proposer des prix acceptables à leurs clients.

Des prix qui s'enflamment

L'inflation sur le rayon surgelé atteint donc 20%, selon les données compilées par NielsenIQ pour France Bleu et franceinfo fin mars. Sur la catégorie viandes et volailles, la hausse est même de 30% sur an an. Dans le Panier France Bleu publié ce mardi, la boîte de steaks hachés surgelés a par exemple augmenté de 25% en un an, après une hausse de 30% en mars.

Les enseignes spécialisées face à l'explosion des coûts

En dehors de supermarchés, dans les enseignes spécialisées, l'inflation atteint 22% sur un an. Chez Picard, le numéro un du secteur, qui vend ses produits dans 1.100 magasins en France, l'inflation est contenue "autour de 15%", assure la PDG de l'enseigne, Cathy Collart-Geiger.

Ecomiam, surtout présent en Bretagne et dans l'Ouest, est le numéro trois du secteur, derrière Picard et Thiriet. Daniel Sauvaget, le PDG de l'enseigne, annonce maîtriser l'inflation, et assure avoir modifié seulement 25% de ses prix depuis le début de l'année. Il promet même de ne pas modifier ses tarifs en 2023, et espère carrément les baisser, notamment sur la viande, comme le steak haché ou les filets de poulet.

Economiser l'énergie à tout prix

La principale cause de la hausse vertigineuse du prix des surgelés, c'est le coût de l'énergie. Une énergie "nécessaire à la conservation des produits en magasin, mais aussi au maintien de la chaîne du froid tout au long du circuit d'approvisionnement et de la chaîne logistique", indiquait Emmanuel Fournet, directeur analytique chez NielsenIQ à France Bleu en avril. "Donc, évidemment, avec les surcoûts de l'énergie, ça impacte très fortement le secteur."

Chez Picard, la facture d'énergie a été multipliée par trois en 2023, indique Cathy Collart-Geiger. Pour économiser l'énergie, la température de ses congélateurs a gagné deux degrés la nuit ces derniers mois, passant de -23°C à -21°C. "On s'est rendu compte que la température des aliments était toujours de -18°C à cœur avec deux degrés de plus, car la nuit, les clients n'ouvrent pas les portes des armoires réfrigérées, ce qui ne perturbe pas leur température", explique Cathy Collart-Geiger. "Il n'y a aucune déperdition d'énergie la nuit". Résultat, une économie de 7% d'énergie dans les 1.100 magasins du groupe.

L'enseigne investit aussi pour économiser à long terme, avec un changement régulier des armoires réfrigérées. "J'en renouvelle 4.500 tous les ans", indique la PDG. "On a un budget d'investissement qui a été multiplié par trois, pour être toujours sur la dernière technologie, toujours moins énergivore".

Jérôme Foucault, le président de l'Adepale, l'association des entreprises de produits alimentaires élaborés, qui compte plusieurs acteurs du surgelé parmi ses adhérents, confirme : "Tous les acteurs du secteur travaillent sur le remplacement des anciennes machines par des nouvelles, plus performantes et donc moins énergivores." Chez Picard, le nettoyage des congélateurs et de leurs grilles est également de plus en plus poussé, pour éviter la surconsommation. L'enseigne économise aussi 5% de sa consommation d'énergie grâce à des réducteurs de tensions en magasin, qui lui ont coûté deux millions d'euros.

Autre axe d'économies à long terme, la pose de toits photovoltaïques, comme sur l'un des magasins de Toulouse. "Ça a permis de gommer 30 % de notre consommation d'énergie", indique Cathy Collart-Geiger, qui compte installer des panneaux solaires sur une trentaine de magasins.

De son côté, Ecomiam limite les frais avec ses magasins d'une surface limitée à 300 mètres carrés. Une taille qui permet au réseau de bénéficier de contrats conventionnés avec EDF, dont la hausse a été limitée à 15% grâce au bouclier tarifaire, indique Daniel Sauvaget. "On n'a pas subi les doublements, voire plus, subis par d'autres structures", explique le PDG.

Mais pour les entreprises qui ne sont pas les majors du secteur, il est parfois compliqué d'investir : "De nombreuses PME n'ont pas les moyens de financer la transition énergétique", déplore Jérôme Foucault, de l'Adepale. " Ça voudrait dire doubler nos investissements pendant cinq ans, ce n'est pas tenable . Le représentant des industriels demande un plan de soutien plus conséquent du gouvernement aux industries alimentaires.

De la truite à la place du saumon, des lentilles au lieu du bœuf : des recettes modifiées

Pour tenter de contenir les prix, les fabricants remplacent aussi certains ingrédients. "On revoit les recettes, on change des matières premières", explique Jérôme Foucault, de l'Adepale. "On cuisine des matières premières moins chères, plus végétales", détaille-t-il. "Si vous aviez l'habitude de manger un plat cuisiné avec une moitié de protéines animales et une moitié de végétaux, on va substituer un peu de protéine animale par des protéines de légumineuses, comme des lentilles, des pois chiches ou des haricots", explique-t-il. " Des produis qui sont à la fois plus vertueux pour la santé, et qui apportent tout ce qu'il faut sur plan nutritionnel", vante-t-il. "Ces recettes s'adaptent à l'évolution de la consommation alimentaire", poursuit-il.

Chez Picard, les recettes de plus de 500 produits ont été totalement revisitées, "pour rester dans un corridor de prix accessible", affirme Cathy Collart-Geiger. "Par exemple, là où on avait des plats cuisinés avec du saumon, on l'a remplacé par de la truite fumée pour que ça coûte moins cher au client final", explique la PDG. " On utilise des ingrédients qui coûtent moins cher, mais on ne rogne jamais sur la qualité nutritionnelle", précise-t-elle également. Autre exemple, la dinde farcie au foie gras a été remplacée par une dinde à la farce végétale, à base de champignons, de légumes et de fruits secs.

Chez Écomiam, des emballages minimalistes et moins coûteux

Chez Écomiam, dès la création de l'enseigne, l'accent a été mis sur un mode de production sobre : l'entreprise vend quasiment uniquement des produits bruts, et surtout, les emballages sont minimalistes, avec des viandes et des légumes vendus dans des sacs plastiques transparents, sans boîte carton ni photos alléchantes. "C'est tout ce qu'il y a de plus simple, ce qui permet de protéger le produit et d'inscrire les mentions obligatoires", indique Daniel Sauvaget.

Les enseignes rognent sur leurs marges

Malgré les accusations, les industriels du secteur ne profitent pas de la période pour engranger des marges confortables, assure Jérôme Foucault, de l'Adepale. "Les industriels ont à peine répercuté les hausses de leurs coûts de production sur début 2023", affirme-t-il. "Les cours de l'énergie et des matières premières ont commencé à baisser, mais nos adhérents ne voient pas de baisse significatives sur leurs achats", se défend-il.

Chez Ecomiam, qui affiche ses marges publiquement en magasin, le patron compte ainsi rogner sur ses marges, qui oscillent entre 38 et 42%. "Sur certains produits, on va essayer de faire moins de 35% de marge", explique Daniel Sauvaget, qui cite à nouveau la viande hachée et les découpes de poulet. "C'est ce qui, aujourd'hui, pénalise le plus les budgets et ça peut être dommageable en termes d'équilibre alimentaire", argue-t-il.

Chez Picard, le seul moyen de ne pas afficher des prix encore plus élevés en magasin est également de rogner sur les marges. "On a une vraie volonté d'accompagner le pouvoir d'achat des Français", affirme Cathy Collart-Geiger, pour ne perdre aucun client. "Les charges qui ont augmenté ont un vrai impact sur notre marge finale, qui est en baisse." Un moyen indispensable, selon elle, pour "ne perdre aucun client. Je suis convaincue qu'ils seront reconnaissants des enseignes qui auront fait un vrai effort pour accompagner cette période difficile", assure la PDG.