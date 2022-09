Énergie : une commerçante lavalloise éteint ses cabines d'essayage quand elles ne sont pas utilisées

Baisser le chauffage, diminuer la luminosité, éteindre les vitrines le midi ou le soir, les idées sont nombreuses pour faire des économies d'énergie dans les commerces. Au fond de la boutique La Boîte à Truc à Laval, il y a une pièce un peu sombre : les cabines d'essayage.

"À partir du moment où il n'y a personne, j'éteins les lumières, explique Céline Marin, propriétaire du magasin de prêt à porter, d'accessoires et de cadeaux. C'est compliqué dans la boutique en elle-même la journée parce que si je n'allume pas toutes mes lumières, on ne voit pas bien les produits donc j'ai trouvé cette solution. Dès qu'une cliente a besoin d'essayer, je vais allumer. Quand elle repart, on éteint. J'ai même des clientes qui sont habituées. Maintenant, elles éteignent toute seule. On va essayer de faire un petit peu comme à la maison."

Un détecteur de mouvement pour rendre l'éclairage automatique

Céline Marin veut aller plus loin en rendant l'éclairage de ses cabines automatique. "La réflexion, c'est éventuellement quand on rentre dans la cabine d'avoir un détecteur, réglé sur je ne sais pas, dix minutes, comme ça la cliente a le temps d'essayer son vêtement. Si la lumière s'éteint, elle a juste à remettre un petit coup de bras ou moi au niveau de la cellule et ça évitera de tout le temps allumer et éteindre."

Un électricien doit s'occuper de l'installation de la cellule dans les prochains mois. Céline Marin ne chauffe pas non plus beaucoup d'habitude l'hiver. Un autre geste pour tendre vers la sobriété énergétique.